Кратко:
- Взрывы в Прикарпатье прогремели на рассвете 20 ноября
- Россия атаковала область крылатыми ракетами и дронами
- В Ивано-Франковске возникли проблемы с напряжением
На рассвете 20 ноября в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов - страна-агрессор РФ осуществила массированную комбинированную атаку с применением крылатых ракет и беспилотников. После этого в областном центре возникли проблемы с напряжением. О массированной атаке сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Facebook.
Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.
Первые реактивные беспилотники начали входить в область в 03:44. О их движении в сторону Прикарпатья предупреждали Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Еще во время атаки мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook предупредил горожан об опасности.
"Может быть громко! Избегайте объектов энергетики!", - написал мэр.
В 07:33 Марцинкив предупредил об атаке ракет на город.
"Может быть громко! Будет работать ПВО", - написал он.
Что известно о ситуации в Ивано-Франковске
Впоследствии Марцинкив сообщил о проблемах с напряжением в городе. Из-за этого троллейбусы по улице Мазепы курсируют только в автономном режиме.
Последний раз россияне атаковали Ивано-Франковскую область 17 ноября. Тогда в селе Слободка Бильшивцевская были повреждены пять жилых домов, в домах выбило окна.
Могут ли удары РФ по энергетике оставить регионы без света зимой
Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что эта зима может стать сложной для энергосистемы.
"Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением", - подчеркнул специалист.
В то же время эксперт напомнил, что украинцы уже имеют опыт переживания самых тяжелых сценариев.
"Но мы все это уже переживали: и отключения теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное обесточивание", - пояснил Прокип.
Оценивая цели врага, аналитик обратил внимание на попытки россиян изолировать столицу от энергосистемы.
"Я не хочу создавать лишние страшилки и говорить, что все будет критично. Но россияне действительно ставят перед собой задачу отрезать эти связи Киева с энергосистемой", - подытожил эксперт.
Атаки РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября оккупанты атаковали также Киев. После ночного удара по столице вспыхнули пожары в трех районах, под ударом оказались три моста. Последствия атаки в городе уточняются.
Утром в столице раздались новые взрывы. Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. Это произошло уже после массированной ночной атаки.
О угрозе масштабного удара мониторинговые каналы предупреждали заранее. Накануне стратегические бомбардировщики Ту-160 поднялись в воздух, что свидетельствовало о подготовке массированного обстрела. Мониторы также называли вероятные цели атаки.
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