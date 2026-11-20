Глава ОГА призвала не игнорировать тревогу, а троллейбусы в областном центре перешли на автономный режим работы.

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Ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Кратко:

Взрывы в Прикарпатье прогремели на рассвете 20 ноября

Россия атаковала область крылатыми ракетами и дронами

В Ивано-Франковске возникли проблемы с напряжением

На рассвете 20 ноября в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов - страна-агрессор РФ осуществила массированную комбинированную атаку с применением крылатых ракет и беспилотников. После этого в областном центре возникли проблемы с напряжением. О массированной атаке сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Facebook.

Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя.

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Первые реактивные беспилотники начали входить в область в 03:44. О их движении в сторону Прикарпатья предупреждали Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще во время атаки мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook предупредил горожан об опасности.

"Может быть громко! Избегайте объектов энергетики!", - написал мэр.

В 07:33 Марцинкив предупредил об атаке ракет на город.

"Может быть громко! Будет работать ПВО", - написал он.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Что известно о ситуации в Ивано-Франковске

Впоследствии Марцинкив сообщил о проблемах с напряжением в городе. Из-за этого троллейбусы по улице Мазепы курсируют только в автономном режиме.

Последний раз россияне атаковали Ивано-Франковскую область 17 ноября. Тогда в селе Слободка Бильшивцевская были повреждены пять жилых домов, в домах выбило окна.

Могут ли удары РФ по энергетике оставить регионы без света зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что эта зима может стать сложной для энергосистемы.

"Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт напомнил, что украинцы уже имеют опыт переживания самых тяжелых сценариев.

"Но мы все это уже переживали: и отключения теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное обесточивание", - пояснил Прокип.

Оценивая цели врага, аналитик обратил внимание на попытки россиян изолировать столицу от энергосистемы.

"Я не хочу создавать лишние страшилки и говорить, что все будет критично. Но россияне действительно ставят перед собой задачу отрезать эти связи Киева с энергосистемой", - подытожил эксперт.

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Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября оккупанты атаковали также Киев. После ночного удара по столице вспыхнули пожары в трех районах, под ударом оказались три моста. Последствия атаки в городе уточняются.

Утром в столице раздались новые взрывы. Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. Это произошло уже после массированной ночной атаки.

О угрозе масштабного удара мониторинговые каналы предупреждали заранее. Накануне стратегические бомбардировщики Ту-160 поднялись в воздух, что свидетельствовало о подготовке массированного обстрела. Мониторы также называли вероятные цели атаки.

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