Резкие перепады температур между солнечным днём и морозной ночью разрушают кору.

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Зачем белить деревья в ноябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Почему кора трескается именно в солнечные зимние дни

Как правильно развести известь для побелки стволов

Большинство садоводов привыкли белить деревья весной, но осенью это также нужно делать. Причина в том, что дерево нужно защитить от зимних морозов.

Главред решил разобраться, как защитить деревья от мороза и грызунов.

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Почему нужно белить деревья перед зимой

Молодым плодовым деревьям зимой больше всего вредят перепады между солнечным днём и морозной ночью. Из-за них на стволах трескается кора. Проблему можно предотвратить еще в ноябре: побелить стволы известью, обернуть их сеткой и замульчировать, пишет Dům a zahrada.

Повреждения обычно замечают только в марте: на одном дереве появляется продольная рана, на другом - обгрызенное кольцо коры. Причина в том, что темная кора с южной стороны днём прогревается, в ней возобновляется сокодвижение, а затененная сторона остаётся замерзшей. После захода солнца температура резко падает, вода в прогретых тканях замерзает и разрывает их.

Трещины становятся воротами для грибковых болезней и насекомых-вредителей. Самый опасный период - январь и февраль, когда суточные колебания температур максимальны.

В то же время белый покров отражает солнечные лучи, кора меньше нагревается, поэтому разница между дневной и ночной температурой уменьшается.

Какие деревья обязательно следует белить

Больше всего в побелке нуждаются молодые деревья с тонкой гладкой корой и косточковые культуры: абрикосы, вишни, сливы и персики. Старые деревья с грубой потрескавшейся корой обладают естественной защитой и лучше переносят перепады температур. К тому же известь придает коре горький вкус, и животные неохотно её грызут, но в морозную зиму это не является гарантией.

Когда и как белить деревья

Оптимальное время для побелки - с октября до начала декабря, до сильных морозов и первых коварных солнечных дней.

Для работы нужен сухой день с плюсовой температурой, без дождя в ближайшие несколько часов. Иначе раствор не успеет высохнуть и смоется.

С старых стволов сначала осторожно снимают отслоившуюся кору, мох и лишайники проволочной щеткой или скребком, чтобы не задеть живые ткани. Молодые гладкие стволы можно белить сразу.

Раствор готовят из гашеной извести и воды в соотношении примерно 1:4. Он должен быть консистенции жидкой сметаны. Горсть глины или садовой земли поможет покрытию лучше держаться.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Ствол белят кистью снизу вверх, втирая раствор во все трещины. На старых деревьях обрабатывают также основания скелетных ветвей.

После сильных ливней и оттепелей побелку следует проверять и при необходимости обновлять: она должна продержаться как минимум до начала марта.

Кроме того, масляные и синтетические краски не подходят, так как под ними кора не дышит. Если смешивать раствор не хочется, можно купить готовую садовую краску для стволов.

Как защитить деревья от грызунов

Побелка спасает от солнца, но не от зубов. Если животные обгрызут кору по кругу, то они перережут луб, по которому дерево распределяет питательные вещества, и растение засохнет.

Ствол можно защитить пластиковой или металлической сеткой, гофрированным картоном или хвойными ветками, перевязанными веревкой, на высоту 60–100 см в зависимости от размера дерева.

Как легко и быстро побелить деревья – видео:

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