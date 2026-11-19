Чеснок, лук и шалот требуют особых условий хранения, и холодильник для них не подходит.

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Где хранить чеснок и лук, чтобы они не портились / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему чеснок, лук и шалот не рекомендуется хранить в холодильнике

Какое место на кухне лучше всего подходит для этих овощей

В какой ёмкости их хранить и почему нельзя класть рядом с картофелем

Чеснок и лук часто хранят в холодильнике или оставляют в корзине на кухонной столешнице. Однако оба варианта не подходят для длительного хранения. Из-за избыточной влажности, света и перепадов температуры овощи быстрее портятся, прорастают и теряют вкус.

Главред выяснил, где лучше хранить чеснок, лук и шалот, какую емкость для этого выбрать и с чем не стоит класть их рядом.

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Почему чеснок и лук нельзя хранить в холодильнике

Холодильник кажется удобным местом для хранения овощей, однако чесноку, луку и шалоту он может навредить. Как пишет Grazia, холодная и влажная среда размягчает защитную оболочку луковиц. Это создает благоприятные условия для появления плесени и гниения.

Кроме того, низкая температура может ускорить прорастание. Часть крахмала превращается в сахар, из-за чего меняется вкус овощей. Лук после нарезки и приготовления может приобретать неприятную губчатую текстуру.

Не лучший вариант - и кухонная столешница. Под воздействием света чеснок и шалот быстрее прорастают, а колебания температуры из-за приготовления пищи способствуют их высыханию. Со временем зубчики чеснока могут становиться полыми, а луковицы - терять твёрдость.

Где лучше всего хранить чеснок, лук и шалот

Лучшее место для этих овощей - закрытый кухонный шкаф. Он защищает их от света и помогает поддерживать стабильные условия.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на температуру от 15 до 18 градусов и низкую влажность. Важно также, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг овощей.

Для хранения стоит выбрать шкаф подальше от плиты, духовки и посудомоечной машины. Эти приборы нагревают воздух, а перепады температуры могут ускорять порчу продуктов.

В какой ёмкости нужно хранить овощи

Не стоит класть чеснок, лук и шалот в герметичные пластиковые пакеты. Внутри скапливается конденсат, из-за чего овощи быстрее гниют.

Лучше использовать емкости, пропускающие воздух:

плетеные корзины;

мешочки из мешковины;

сетчатые мешочки;

теракотовые горшки с вентиляционными отверстиями.

Если чеснок или лук продаются в виде косичек, их можно подвесить на крючок в темном и сухом месте. Такой способ также обеспечивает циркуляцию воздуха.

Почему нельзя хранить лук рядом с картофелем

Еще одно важное правило - хранить чеснок, лук и шалот отдельно от картофеля. Несмотря на схожие требования к условиям хранения, эти овощи не следует класть в одну емкость или соседние отсеки.

Картофель выделяет влагу и этилен, что может ускорять прорастание и размягчение лука. Сам лук, в свою очередь, способствует более быстрому порче картофеля.

Поэтому для этих продуктов лучше предусмотреть отдельные места. Это поможет дольше сохранить их свежесть и не выбрасывать овощи, которые преждевременно испортились.

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