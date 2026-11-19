Вы узнаете:
- Почему чеснок, лук и шалот не рекомендуется хранить в холодильнике
- Какое место на кухне лучше всего подходит для этих овощей
- В какой ёмкости их хранить и почему нельзя класть рядом с картофелем
Чеснок и лук часто хранят в холодильнике или оставляют в корзине на кухонной столешнице. Однако оба варианта не подходят для длительного хранения. Из-за избыточной влажности, света и перепадов температуры овощи быстрее портятся, прорастают и теряют вкус.
Главред выяснил, где лучше хранить чеснок, лук и шалот, какую емкость для этого выбрать и с чем не стоит класть их рядом.
Почему чеснок и лук нельзя хранить в холодильнике
Холодильник кажется удобным местом для хранения овощей, однако чесноку, луку и шалоту он может навредить. Как пишет Grazia, холодная и влажная среда размягчает защитную оболочку луковиц. Это создает благоприятные условия для появления плесени и гниения.
Кроме того, низкая температура может ускорить прорастание. Часть крахмала превращается в сахар, из-за чего меняется вкус овощей. Лук после нарезки и приготовления может приобретать неприятную губчатую текстуру.
Не лучший вариант - и кухонная столешница. Под воздействием света чеснок и шалот быстрее прорастают, а колебания температуры из-за приготовления пищи способствуют их высыханию. Со временем зубчики чеснока могут становиться полыми, а луковицы - терять твёрдость.
Где лучше всего хранить чеснок, лук и шалот
Лучшее место для этих овощей - закрытый кухонный шкаф. Он защищает их от света и помогает поддерживать стабильные условия.
Эксперты рекомендуют ориентироваться на температуру от 15 до 18 градусов и низкую влажность. Важно также, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг овощей.
Для хранения стоит выбрать шкаф подальше от плиты, духовки и посудомоечной машины. Эти приборы нагревают воздух, а перепады температуры могут ускорять порчу продуктов.
В какой ёмкости нужно хранить овощи
Не стоит класть чеснок, лук и шалот в герметичные пластиковые пакеты. Внутри скапливается конденсат, из-за чего овощи быстрее гниют.
Лучше использовать емкости, пропускающие воздух:
- плетеные корзины;
- мешочки из мешковины;
- сетчатые мешочки;
- теракотовые горшки с вентиляционными отверстиями.
Если чеснок или лук продаются в виде косичек, их можно подвесить на крючок в темном и сухом месте. Такой способ также обеспечивает циркуляцию воздуха.
Почему нельзя хранить лук рядом с картофелем
Еще одно важное правило - хранить чеснок, лук и шалот отдельно от картофеля. Несмотря на схожие требования к условиям хранения, эти овощи не следует класть в одну емкость или соседние отсеки.
Картофель выделяет влагу и этилен, что может ускорять прорастание и размягчение лука. Сам лук, в свою очередь, способствует более быстрому порче картофеля.
Поэтому для этих продуктов лучше предусмотреть отдельные места. Это поможет дольше сохранить их свежесть и не выбрасывать овощи, которые преждевременно испортились.
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