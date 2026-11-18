Чтобы добраться до загрязнённого внутреннего слоя стекла, достаточно вентиляционных отверстий, тонкой палочки и мыльного раствора.

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Простой способ добраться до внутреннего стекла духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как добраться до стекла без снятия дверцы

Что понадобится для чистки и чем не стоит пользоваться

Как дольше сохранить стекло духовки чистым

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Жирный налет и брызги, попавшие между стеклами в дверцах духовки, можно удалить, не разбирая конструкцию. Для этого используют вентиляционные отверстия в нижней части дверц, сообщает Southern Living

Во время каждого приготовления из духовки испаряются влага и жир, поэтому коричневая пленка внутри двойного стекла появляется часто. Кажется, что без демонтажа до внутреннего слоя не добраться.

"Существует удивительно простой способ это сделать: вентиляционные отверстия в нижней части дверцы", - пишет Southern Living.

Издание советует сначала попробовать именно этот метод. Стекло легко разбить, а если снять дверцу самостоятельно, можно лишиться гарантии на технику.

Для работы понадобится тонкая, но прочная палочка: щетка из микрофибры на длинной ручке, линейка, любой стержень или даже разогнутая проволочная вешалка. Также понадобятся как минимум три салфетки из микрофибры, тёплый раствор мягкого средства для мытья посуды, хорошо растворяющего жир, и по желанию пищевая сода. Самодельную палочку плотно обматывают салфеткой и закрепляют резинками или проволокой. Бумажные полотенца не подойдут, так как оставляют ворсинки.

Как отмыть духовку содой и уксусом / Инфографика: Главред

Пять шагов к прозрачному стеклу

Чистить духовку можно только после того, как она полностью остынет. Сначала открывают дверцу, вынимают решетки и нижний ящик и проверяют, проходит ли палочка в отверстие. Если нет, дверцу придется снять с петель с помощью отвертки или разблокировав фиксаторы.

Далее моют внутреннюю сторону стекла салфеткой, смоченной в мыльной воде. Упорные пятна покрывают пастой из пищевой соды, оставляют на 15 минут, после чего оттирают и насухо вытирают стекло чистой тканью. Затем обрабатывают внешнюю сторону дверцы: когда обе поверхности чистые, хорошо видна грязь, оставшаяся между стеклами.

Салфетку на палочке смачивают в мыльном растворе, отжимают и вводят в щель между стеклами. Грязные участки протирают без сильного нажатия, чтобы не повредить стекло. Застывший жир и потеки иногда приходится обрабатывать несколько раз.

В заключение салфетку прополаскивают в теплой чистой воде, отжимают и еще раз проводят палочкой между стеклами, чтобы смыть остатки мыла. Затем грязную ткань заменяют сухой и вытирают стекло насухо.

Как уберечь стекло от нового налета

Полностью избежать брызг и жира в духовке не удастся, но несколько привычек помогут дольше сохранить стекло чистым. Формы для запеканок не стоит наполнять до краев, а для выпечки лучше брать противень с высокими бортами.

Жирные блюда рекомендуется накрывать алюминиевой фольгой. Разлитую жидкость следует убирать до следующего включения духовки, пока она не запеклась на стекле.

Смотрите видео о том, как помыть духовку:

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