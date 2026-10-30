Как отмыть духовку до блеска: два домашних средства растворят жир и грязь

Эксперт объяснил, почему лучше использовать натуральные средства для чистки духовки вместо химических.

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В духовке не останется следов жира, если воспользоваться содой и уксусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему нельзя распылять химические средства на некоторые участки духовки

Какими домашними средствами можно отмыть духовку

Если обильно заливать духовку химическими средствами и тереть её металлическими мочалками, можно повредить технику. Поэтому лучше использовать безопасные натуральные средства.

Главред узнал, что старший менеджер компании Hotpoint Эджем Услубаш рассказал об использовании пищевой соды и уксуса, которые отмывают духовку и не оставляют после себя резкого запаха. Об этом пишет Express .

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Какие элементы духовки может повредить химия

Из-за чрезмерного усердия во время уборки люди иногда портят духовку, даже не замечая этого.

"Если направить струю из распылителя непосредственно на панель управления, жидкость может попасть за кнопки или ручки, что негативно повлияет на их работу. Лучше наносить средство сначала на тряпку, а не распылять его прямо на панель. Вы получите тот же результат, но риск попадания влаги туда, где её быть не должно, значительно уменьшится", - отмечает Услубаш.

Как отмыть духовку содой и уксусом

Одним из лучших средств для очистки духовки является постепенное использование пищевой соды и небольшого количества уксуса.

Домашнюю пасту из соды и воды сначала нужно нанести на поверхности духовки так, чтобы она полностью покрыла пригоревший жир и грязь. Средство нужно оставить как минимум на 12 часов, после чего удалить чистой влажной тряпкой.

Как отмыть духовку содой и уксусом / Инфографика: Главред

Засохшие остатки пасты удобно снимать силиконовой лопаткой. В заключение всю камеру нужно опрыскать уксусом из пульверизатора. Он вступает в реакцию с остатками соды, смесь начинает шипеть, и тогда её вытирают влажной тряпкой.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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