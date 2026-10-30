Картофель не разварится и будет вкуснее: шеф-повара раскрыли секретный трюк

Большинство людей начинают варить картофель неправильно, даже не подозревая, что из-за одной привычки он может потерять форму.

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Почему картофель нужно заливать холодной водой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно варить картофель

Почему картофель нужно заливать холодной водой

Как приготовить картофель, чтобы он не разварился

Большинство людей привыкли сначала доводить воду до кипения, а затем класть в кастрюлю картофель. Однако профессиональные повара советуют поступать наоборот.

Главред расскажет, как правильно варить картофель, чтобы он получился в разы вкуснее.

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Почему картофель нужно заливать холодной водой

Если опустить холодный картофель в кипяток, его поверхность начнёт размягчаться быстрее, чем середина, пишет Simply Recipes. Из-за этого внешние слои могут перевариться и начать распадаться, хотя внутри кусочки ещё будут оставаться твёрдыми. К тому же картофель может впитать слишком много воды и потерять нужную текстуру.

По словам шеф-поваров, холодная вода помогает избежать неравномерного приготовления. Картофель нагревается постепенно вместе с водой, поэтому тепло успевает проникнуть до середины кусочков. Благодаря этому овощ равномерно размягчается и лучше сохраняет структуру.

Как правильно варить картофель

Сначала нарежьте картофель примерно одинаковыми кусочками - так они приготовятся одновременно. Затем промойте под проточной водой, чтобы смыть лишний крахмал с поверхности. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала картофель примерно на 2,5 см, и добавьте соль. Один из поваров советует использовать столовую ложку кошерной соли на литр воды: так картофель впитает соль во время варки и не будет пресным внутри.

Доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь. Картофель должен вариться при слабом кипении: если вода сильно бурлит, кусочки могут разбиваться о стенки кастрюли и распадаться. Нарезанный картофель начинайте проверять через 10 минут, а крупные куски и небольшие целые клубни варите примерно 15–20 минут. Готовность проверяйте ножом или вилкой: если они легко прокалывают картофель до середины, пора сливать воду.

Когда картофель можно класть в кипящую воду

Холодный старт подходит для большинства блюд из вареного картофеля, но есть исключения. Например, очень мелкие кусочки можно сразу добавлять в горячую воду. Так же поступают, когда картофель нужно ненадолго бланшировать перед дальнейшим приготовлением, в частности, жаркой. Для обычного варки шеф-повара всё же советуют использовать холодную воду: так картофель равномерно приготовится и не превратится в кашу.

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Об источнике: Simply Recipes Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания. Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц. "Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель - делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.

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