Картофель не разварится и будет вкуснее: шеф-повара раскрыли секретный трюк

Читайте в материале:
- Как правильно варить картофель
- Почему картофель нужно заливать холодной водой
- Как приготовить картофель, чтобы он не разварился
Большинство людей привыкли сначала доводить воду до кипения, а затем класть в кастрюлю картофель. Однако профессиональные повара советуют поступать наоборот.
Главред расскажет, как правильно варить картофель, чтобы он получился в разы вкуснее.
Почему картофель нужно заливать холодной водой
Если опустить холодный картофель в кипяток, его поверхность начнёт размягчаться быстрее, чем середина, пишет Simply Recipes. Из-за этого внешние слои могут перевариться и начать распадаться, хотя внутри кусочки ещё будут оставаться твёрдыми. К тому же картофель может впитать слишком много воды и потерять нужную текстуру.
По словам шеф-поваров, холодная вода помогает избежать неравномерного приготовления. Картофель нагревается постепенно вместе с водой, поэтому тепло успевает проникнуть до середины кусочков. Благодаря этому овощ равномерно размягчается и лучше сохраняет структуру.
Как правильно варить картофель
Сначала нарежьте картофель примерно одинаковыми кусочками - так они приготовятся одновременно. Затем промойте под проточной водой, чтобы смыть лишний крахмал с поверхности. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала картофель примерно на 2,5 см, и добавьте соль. Один из поваров советует использовать столовую ложку кошерной соли на литр воды: так картофель впитает соль во время варки и не будет пресным внутри.
Доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь. Картофель должен вариться при слабом кипении: если вода сильно бурлит, кусочки могут разбиваться о стенки кастрюли и распадаться. Нарезанный картофель начинайте проверять через 10 минут, а крупные куски и небольшие целые клубни варите примерно 15–20 минут. Готовность проверяйте ножом или вилкой: если они легко прокалывают картофель до середины, пора сливать воду.
Когда картофель можно класть в кипящую воду
Холодный старт подходит для большинства блюд из вареного картофеля, но есть исключения. Например, очень мелкие кусочки можно сразу добавлять в горячую воду. Так же поступают, когда картофель нужно ненадолго бланшировать перед дальнейшим приготовлением, в частности, жаркой. Для обычного варки шеф-повара всё же советуют использовать холодную воду: так картофель равномерно приготовится и не превратится в кашу.
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Об источнике: Simply Recipes
Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.
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