Смесь одновременно очищает изделие и ухаживает за ним, а чтобы кожа прослужила долгие годы, ее следует беречь от света и перепадов влажности.

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Как вернуть кожаной куртке блеск без дорогих средств / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую смесь рекомендуют для ухода за кожаными вещами

Чего боится кожа при хранении

Осенью кожаные куртки очень популярны, ведь выглядят красиво и стильно. Однако, как и другая верхняя одежда, они пачкаются и требуют специального ухода.

Главред решил разобраться, как вернуть кожаным вещам вид новых.

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Какие средства подходят для ухода за кожаной курткой

Вернуть кожаной куртке или сумке опрятный вид можно без специальной химии: достаточно смешать оливковое масло с уксусом, пишет Cronista.

Кожа, в отличие от обычных тканей, требует особого подхода. Без надлежащего ухода материал быстро теряет привлекательность, а изделие служит значительно меньше.

"Натуральные чистящие средства, приготовленные дома, безопасны для детей и домашних животных, а по эффективности удаления грязи и пятен они ничем не уступают промышленным аналогам", - говорится в сообщении.

Как приготовить и применить смесь

Для средства понадобится полстакана оливкового масла и четверть стакана уксуса, которые заливают в пульверизатор. Каждый компонент выполняет свою функцию: масло придает поверхности блеск, а кислота из уксуса растворяет загрязнения.

Перед каждым применением флакон следует встряхивать, чтобы ингредиенты не расслаивались. Средство распыляют на мягкую тряпку и протирают ею изделие. Такая смесь одновременно очищает кожу и действует как кондиционер.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Чего не стоит делать с кожаной курткой

Кожаные вещи следует оберегать от экстремальных температур, а также от слишком низкой или высокой влажности. Сухой воздух делает материал ломким, а избыток влаги провоцирует появление плесени и разрушает волокна, поддерживающие структуру кожи.

Как вернуть блеск кожаным изделиям - видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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