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Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк

Мария Николишин
29 октября 2026, 21:25
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Смесь одновременно очищает изделие и ухаживает за ним, а чтобы кожа прослужила долгие годы, ее следует беречь от света и перепадов влажности.
Как почистить кожаную куртку и вернуть ей блеск: простой домашний трюк
Как вернуть кожаной куртке блеск без дорогих средств / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую смесь рекомендуют для ухода за кожаными вещами
  • Чего боится кожа при хранении

Осенью кожаные куртки очень популярны, ведь выглядят красиво и стильно. Однако, как и другая верхняя одежда, они пачкаются и требуют специального ухода.

Главред решил разобраться, как вернуть кожаным вещам вид новых.

видео дня

Какие средства подходят для ухода за кожаной курткой

Вернуть кожаной куртке или сумке опрятный вид можно без специальной химии: достаточно смешать оливковое масло с уксусом, пишет Cronista.

Кожа, в отличие от обычных тканей, требует особого подхода. Без надлежащего ухода материал быстро теряет привлекательность, а изделие служит значительно меньше.

"Натуральные чистящие средства, приготовленные дома, безопасны для детей и домашних животных, а по эффективности удаления грязи и пятен они ничем не уступают промышленным аналогам", - говорится в сообщении.

Как приготовить и применить смесь

Для средства понадобится полстакана оливкового масла и четверть стакана уксуса, которые заливают в пульверизатор. Каждый компонент выполняет свою функцию: масло придает поверхности блеск, а кислота из уксуса растворяет загрязнения.

Перед каждым применением флакон следует встряхивать, чтобы ингредиенты не расслаивались. Средство распыляют на мягкую тряпку и протирают ею изделие. Такая смесь одновременно очищает кожу и действует как кондиционер.

Как правильно сушить мокрую куртку
Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Чего не стоит делать с кожаной курткой

Кожаные вещи следует оберегать от экстремальных температур, а также от слишком низкой или высокой влажности. Сухой воздух делает материал ломким, а избыток влаги провоцирует появление плесени и разрушает волокна, поддерживающие структуру кожи.

Как вернуть блеск кожаным изделиям - видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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