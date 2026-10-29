"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

Число раненых в результате удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Днепре возросло.

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РФ ударила по вокзалу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявлений Зеленского:

Число раненых в Днепре возросло до десяти

Подтверждена информация о 13 погибших

Россияне атаковали дроном перрон

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар страны-агрессора РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре в четверг, 29 октября, в результате чего есть много жертв и пострадавших.

Число раненых в результате удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Днепре возросло до десяти, сообщил президент, подтвердив информацию о 13 погибших.

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"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ продолжила наносить террористические удары по Украине "уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора вместо того, чтобы пойти на деэскалацию".

"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Пришло время для новых, более жестких санкционных мер со стороны ЕС, Америки и G7", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, в результате российской атаки на Днепр в четверг было зафиксировано попадание в гражданский электропоезд. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа ранее сообщал о 13 погибших и пяти раненых в результате атаки.

Подробности удара РФ по вокзалу в Днепре

Около 11 утра 29 октября враг направил на Днепропетровщину 4 реактивных ударных БпЛА, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

"Три из них уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БпЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра", - говорится в сообщении.

В результате удара погибли 13 мирных жителей, еще 13 ранены, добавили в ВС.

Политолог объяснил, зачем Россия согласилась вернуться к переговорам

Политолог Пётр Олещук в статье для издания "Главред" предположил, что Россия может возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. Однако, по его мнению, сам факт проведения встреч не станет свидетельством реального прогресса в урегулировании войны. Эксперт считает, что Кремль стремится создать у президента США Дональда Трампа впечатление о продвижении дипломатического процесса, продолжая при этом военные действия.

Как отметил Олещук, инициатива Москвы провести новый раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересмотреть свою позицию по завершению войны. По оценке политолога, Владимир Путин использует дипломатические контакты прежде всего для того, чтобы продемонстрировать американскому лидеру видимость успехов в переговорном процессе.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Напомним, ранее российские войска атаковали Днепр. В результате атаки загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела возник пожар в многоквартирном доме, пострадали люди.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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