Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

Алексей Тесля
29 октября 2026, 12:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Число раненых в результате удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Днепре возросло.
Screenshot
РФ ударила по вокзалу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявлений Зеленского:

  • Число раненых в Днепре возросло до десяти
  • Подтверждена информация о 13 погибших
  • Россияне атаковали дроном перрон

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар страны-агрессора РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре в четверг, 29 октября, в результате чего есть много жертв и пострадавших.

Число раненых в результате удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Днепре возросло до десяти, сообщил президент, подтвердив информацию о 13 погибших.

видео дня

"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ продолжила наносить террористические удары по Украине "уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора вместо того, чтобы пойти на деэскалацию".

"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Пришло время для новых, более жестких санкционных мер со стороны ЕС, Америки и G7", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, в результате российской атаки на Днепр в четверг было зафиксировано попадание в гражданский электропоезд. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа ранее сообщал о 13 погибших и пяти раненых в результате атаки.

Подробности удара РФ по вокзалу в Днепре

Около 11 утра 29 октября враг направил на Днепропетровщину 4 реактивных ударных БпЛА, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

"Три из них уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БпЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра", - говорится в сообщении.

В результате удара погибли 13 мирных жителей, еще 13 ранены, добавили в ВС.

Политолог объяснил, зачем Россия согласилась вернуться к переговорам

Политолог Пётр Олещук в статье для издания "Главред" предположил, что Россия может возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. Однако, по его мнению, сам факт проведения встреч не станет свидетельством реального прогресса в урегулировании войны. Эксперт считает, что Кремль стремится создать у президента США Дональда Трампа впечатление о продвижении дипломатического процесса, продолжая при этом военные действия.

Как отметил Олещук, инициатива Москвы провести новый раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересмотреть свою позицию по завершению войны. По оценке политолога, Владимир Путин использует дипломатические контакты прежде всего для того, чтобы продемонстрировать американскому лидеру видимость успехов в переговорном процессе.

Реактивный
/ Инфографика: Главред

Удары РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Напомним, ранее российские войска атаковали Днепр. В результате атаки загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела возник пожар в многоквартирном доме, пострадали люди.

Читайте также:

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

13:33Украина
"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:51Украина
РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Последние новости

13:51

Плесень исчезнет моментально: простой способ отчистить ванную комнату

13:49

Зачем распыляют пену для бритья в унитазе: неожиданный эффект

13:38

Позже, чем многие думают: когда малыши готовы к детскому саду

13:33

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

13:16

"Сразу начала ревновать": Горовая впервые рассказала об изменах Потапа с Каменских

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
13:11

Скандал вокруг "Моршинской": Радину обвинили в манипуляциях и предвзятости

12:51

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:29

Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

12:21

В Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт: что известно

Реклама
12:11

Китайский гороскоп на завтра, 30 октября: Змеям - отказ, Тиграм - деликатность

11:55

Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

11:53

"Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона

11:34

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:26

Победитель "МастерШеф. Профессионалы" потерял брата на фронте: "Остался ребенок"Видео

11:16

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

11:07

Как снять скотч с бумаги, чтобы не повредить документ — классный лайфхак

10:57

Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечкиВидео

10:56

Бывший народный депутат Луценко напомнил о "странном обмене" и коррупции в окружении главы Госслужбы восстановления Ивана Федорова

10:45

В США скончалась оскароносная актриса

10:40

Камалия снялась на БТР в военной форме и угодила в скандал - что она ответилаВидео

Реклама
10:28

В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

10:15

Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

09:51

В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей

09:48

"Сильно заболела": Елена Тополя приняла сложное решение

09:20

Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

09:17

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

09:11

Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

08:31

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

08:17

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

Реклама
22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять