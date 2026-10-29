"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

Главное из заявлений Зеленского:
- Число раненых в Днепре возросло до десяти
- Подтверждена информация о 13 погибших
- Россияне атаковали дроном перрон
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар страны-агрессора РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре в четверг, 29 октября, в результате чего есть много жертв и пострадавших.
Число раненых в результате удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу в Днепре возросло до десяти, сообщил президент, подтвердив информацию о 13 погибших.
"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что РФ продолжила наносить террористические удары по Украине "уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетического сектора вместо того, чтобы пойти на деэскалацию".
"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Пришло время для новых, более жестких санкционных мер со стороны ЕС, Америки и G7", – сказал Зеленский.
Как сообщалось, в результате российской атаки на Днепр в четверг было зафиксировано попадание в гражданский электропоезд. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа ранее сообщал о 13 погибших и пяти раненых в результате атаки.
Подробности удара РФ по вокзалу в Днепре
Около 11 утра 29 октября враг направил на Днепропетровщину 4 реактивных ударных БпЛА, уточнили в Воздушных силах ВСУ.
"Три из них уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БпЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра", - говорится в сообщении.
В результате удара погибли 13 мирных жителей, еще 13 ранены, добавили в ВС.
Политолог объяснил, зачем Россия согласилась вернуться к переговорам
Политолог Пётр Олещук в статье для издания "Главред" предположил, что Россия может возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. Однако, по его мнению, сам факт проведения встреч не станет свидетельством реального прогресса в урегулировании войны. Эксперт считает, что Кремль стремится создать у президента США Дональда Трампа впечатление о продвижении дипломатического процесса, продолжая при этом военные действия.
Как отметил Олещук, инициатива Москвы провести новый раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересмотреть свою позицию по завершению войны. По оценке политолога, Владимир Путин использует дипломатические контакты прежде всего для того, чтобы продемонстрировать американскому лидеру видимость успехов в переговорном процессе.
Удары РФ - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.
Напомним, ранее российские войска атаковали Днепр. В результате атаки загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела возник пожар в многоквартирном доме, пострадали люди.
Читайте также:
- Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание
- РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии
- В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине
О персоне: Петр Олещук
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред