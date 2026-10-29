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В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

Виталий Кирсанов
29 октября 2026, 11:16
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Кремль добивается уступок от США и пытается отстранить Европу от переговоров по Украине, считают в ISW.
В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине
В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Кремль пытается исключить Европу из переговоров
  • Россия вновь выдвигает требования к НАТО

Россия стремится получить от США экономические уступки и наладить деловые отношения, не соглашаясь при этом на компромиссы ради прекращения войны против Украины. Одновременно Кремль пытается ограничить участие европейских стран в мирных переговорах. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В своем отчете эксперты обратили внимание на противоречивые заявления российских чиновников о соглашении между США и Россией по дизельному топливу, заключенном 9 октября.

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Так, 27 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал договоренность "чисто деловой сделкой". По его словам, соглашение не предусматривает обязательств России предпринимать политические шаги или учитывать вопросы безопасности в обмен на закупки российского дизельного топлива Соединенными Штатами. При этом Лавров заявил, что информационная война вокруг Украины продолжится и может усилиться.

Аналогичную позицию ранее озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 13 октября он утверждал, что соглашение о дизельном топливе напрямую не связано с переговорами о прекращении войны в Украине.

В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 12 октября заявлял, что эта договоренность якобы способствует мирному урегулированию. А 17 октября он утверждал, что приостановка действия некоторых американских санкций против России поможет достичь "прочного мира" в Украине.

Зачем России экономические договоренности с США

В ISW считают, что подобные заявления позволяют Москве отделять экономическое сотрудничество с Вашингтоном от переговоров о прекращении войны. По оценке аналитиков, Кремль стремится получить экономические преимущества, которые могут поддержать дальнейшие военные усилия России, не принимая на себя обязательств по реальному урегулированию конфликта.

При этом, как отмечают эксперты, Москва не пошла на уступки, которые могли бы создать условия для содержательных мирных переговоров.

Почему Кремль пытается исключить Европу из переговоров

Еще одной целью российской стороны аналитики называют стремление ограничить участие европейских государств в обсуждении условий завершения войны. Одновременно Москва вновь выдвигает требования о сокращении военного присутствия НАТО в Европе.

Лавров, комментируя телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, заявил, что они продемонстрировали желание европейских стран "втиснуться" в мирный процесс.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил, что участие европейских представителей в запланированных на ноябрь трехсторонних переговорах России, Украины и США не предусмотрено.

Вместе с тем 25 октября Песков заявил, что Москва готова поддержать европейского переговорщика, особенно если тот намерен содействовать мирному урегулированию.

Однако аналитики ISW трактуют это заявление иначе. По их мнению, Кремль готов взаимодействовать лишь с теми европейскими представителями, которые согласятся с максималистскими требованиями России, фактически предполагающими капитуляцию Украины.

Россия вновь выдвигает требования к НАТО

Эксперты также обратили внимание, что заявления Лаврова и Ушакова прозвучали на фоне возвращения Кремля к требованиям, которые Москва озвучила еще в декабре 2021 года.

Тогда российская сторона, в частности, настаивала на ограничении дальнейшего расширения НАТО и сокращении военного присутствия альянса до уровня, существовавшего до 1997 года.

По оценке ISW, выполнение этих требований фактически предоставило бы России возможность влиять на внутренние решения НАТО и ограничило бы суверенное право европейских государств самостоятельно выбирать военные союзы.

Аналитики подчеркивают, что Кремль регулярно пытается отстранить европейских лидеров от переговоров о прекращении войны. Москва стремится представить Россию и США как основные стороны, которые должны определять условия будущего мирного соглашения, оставляя европейским государствам ограниченную роль в этом процессе.

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины остается под вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке. В Кремле пока не определили дату встречи, а возможность ее проведения в ноябре становится менее очевидной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника российского диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

Россия отказалась подтвердить, что трехсторонние мирные переговоры между США, РФ и Украиной состоятся в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал разговоры о встрече в столице ОАЭ преждевременными, хотя ранее Москва сама рассматривала этот город в качестве площадки для контактов делегаций, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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