Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

Виталий Кирсанов
29 октября 2026, 08:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир Ельченко считает, что признание России государством-продолжателем СССР было ошибочным решением.
Украина разработала план по исключению России из ООН
Украина разработала план по исключению России из ООН / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Постоянное представительство Украины при ООН

Вы узнаете:

  • Как Украина планирует добиваться пересмотра статуса России
  • Почему инициатива может столкнуться с трудностями

Украина намерена поставить вопрос о законности членства России в Организации Объединенных Наций. Группа украинских экспертов, в которую входит бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, подготовила план, позволяющий инициировать обсуждение статуса РФ в организации. Об этом сообщает Foreign Policy.

В основе инициативы лежит позиция, согласно которой Российская Федерация после распада СССР должна была проходить процедуру вступления в ООН как новое государство, а не автоматически получать место Советского Союза. В отличие от смены названия страны, признание нового государства предполагает более сложный процесс.

видео дня

Ельченко считает, что признание России государством-продолжателем СССР было ошибочным решением.

"Это величайшая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН", - заявил бывший дипломат.

По его словам, другие государства, образовавшиеся после распада крупных стран, проходили официальную процедуру вступления в организацию. Россия же направила письмо, не проходя предусмотренное статьей 4 Устава ООН голосование о приеме в состав организации.

Как Украина планирует добиваться пересмотра статуса России

Украинская сторона осознает, что добиться приостановления участия России в ООН, а тем более лишить ее места в Совете Безопасности, будет крайне сложно. Тем не менее инициаторы считают, что сама постановка этого вопроса на международном уровне может принести политические результаты.

Владимир Ельченко и его коллеги из Фонда имени Пилипа Орлика уже разработали план продвижения инициативы. Первый шаг - добиться включения вопроса о статусе России в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Не исключено, что это произойдет уже в следующем году.

Инициаторы рассчитывают, что обсуждение заставит международное сообщество рассмотреть, соответствовала бы Россия требованиям статьи 4 Устава ООН, если бы подавала заявку на вступление в организацию сегодня.

Кроме того, украинская сторона намерена предложить передать вопрос на рассмотрение Комитета по проверке полномочий, состоящего из девяти государств - членов ООН.

Как отмечает Foreign Policy, присутствие в комитете России, Китая и США, обладающих статусом постоянных членов Совета Безопасности, существенно осложняет перспективы принятия каких-либо мер. При этом для подготовки доклада комитету не требуется единогласное решение.

Вместе с тем это не исключает возможности вынести предложение на голосование Генеральной Ассамблеи, где для его принятия достаточно простого большинства. Совет Безопасности может применять право вето к резолюциям по существу, однако не вправе блокировать процедурные решения Генеральной Ассамблеи.

В истории ООН уже был случай ограничения участия государства в работе организации. В 1974 году, во время апартеида в ЮАР, полномочия южноафриканской делегации фактически заморозили, лишив ее возможности полноценно участвовать в деятельности ООН. Несмотря на эффективность этой меры, ее правовые основания и обстоятельства применения до сих пор вызывают споры.

Украина ранее добивалась широкой международной поддержки резолюций Генеральной Ассамблеи, осуждающих российское вторжение. Однако собрать коалицию стран, готовых выступить за приостановление участия России в организации, может оказаться значительно труднее.

Ельченко объясняет необходимость инициативы тем, что Москва использует ООН не только для реализации собственных интересов, но и для распространения пропаганды.

"Россия использует ООН для самых разных целей - например, применяет право вето, чтобы защитить себя и других агрессоров… Но она также использует ООН как рупор для распространения пропаганды", - подчеркнул он.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Инфографика: Главред

Почему инициатива может столкнуться с трудностями

Сами авторы плана признают, что вероятность его успешной реализации невелика. Скептически настроены и другие эксперты, которые опасаются, что попытка пересмотреть статус России может потребовать от Украины значительных дипломатических усилий и ослабить ее позиции в отношениях с международными партнерами.

Одним из главных препятствий остается признание России государством-продолжателем СССР на международном уровне. После распада Советского Союза дипломаты стремились сохранить преемственность международных отношений. Это позволило обеспечить непрерывную работу иностранных посольств в России и российских дипломатических представительств за рубежом.

Украина также признала статус России как государства-продолжателя. Одной из причин было стремление добиться того, чтобы Москва приняла на себя суверенный долг Советского Союза. Это позволило другим бывшим советским республикам начать самостоятельную финансовую историю без необходимости нести соответствующие долговые обязательства СССР.

Такие решения осложняют попытки доказать, что российское членство в ООН должно рассматриваться отдельно от признанного международным сообществом статуса государства-продолжателя Советского Союза.

Некоторые дипломаты и официальные лица, поддерживающие Украину и знакомые с инициативой, также сомневаются в целесообразности ее продвижения. По их мнению, союзникам Киева может быть трудно объяснить необходимость расходовать политический капитал на инициативу, перспективы которой остаются неопределенными. В случае публичного провала Украина рискует столкнуться с дополнительными репутационными потерями.

Особую обеспокоенность вызывают настроения в Европе, где на фоне затяжной войны усиливается усталость от конфликта. Предстоящие выборы, в частности во Франции и Германии, могут создать условия для усиления политических сил, настроенных в пользу сближения с Россией.

В Фонде имени Пилипа Орлика признают существование этих рисков, однако считают необходимым продолжать работу над инициативой. По мнению ее авторов, обсуждение вопроса в Генеральной Ассамблее позволит проверить готовность государств - членов ООН отстаивать принципы организации даже в ситуации, когда речь идет не непосредственно о боевых действиях.

"Неужели вы до сих пор настолько боитесь противостоять России - даже в том, что касается процедурных аспектов работы ООН?" - задаются вопросом представители фонда.

Новости ООН

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация Дональда Трампа продвигает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, на пост генерального секретаря ООН. Инициатива выдвижения исходила именно от американской стороны, а по итогам предварительных консультаций с Вашингтоном Россия и Китай готовы сделать Орбана совместным кандидатом.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выдвигает свои условия перед любыми возможными мирными договоренностями с Украиной. На брифинге он повторил набор тезисов, которые Кремль традиционно называет "основными причинами" войны.

В 2024 году экс-чиновники из Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу и Уругвая написали открытое письмо Антониу Гуттеришу с запросом на отстранение страны-агрессора России от участия в деятельности Генассамблеи ООН.

Другие новости:

Об источнике: Foreign Policy

Foreign Policy - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России ООН Совбез ООН Дональд Трамп СБ ООН резолюция ООН Владимир Ельченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

08:31Фронт
Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

08:17Мир
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

Последние новости

08:31

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

08:17

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Реклама
03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

Реклама
19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

19:10

Удар по "Азоту": Коваленко объяснил, чем завод важен для ВПК Россиимнение

18:55

Соль вместо сахара в кофе: как меняется вкус напитка

18:24

В Кремле внезапно изменили риторику по переговорам в Абу-Даби: что заявили теперь

18:15

Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пылиВидео

18:07

Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

18:05

Сансевиерия оживет после застоя: поможет простая домашняя смесь

17:43

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

17:29

Путин может лишиться возможности диктовать Украине условия: эксперт назвал причину

17:23

Дженнифер Лоуренс решила стать молодой мамой и задумалась о подтяжке лица

17:13

Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с РФ и встрече с Путиным – чего ждать

17:10

Последний шанс перед морозами: когда ещё можно сажать луковицы весенних цветов

16:50

Садоводы закапывают сырые яйца под растениями: в чём польза метода

16:25

Где категорически нельзя хранить яйца: большинство допускает ошибку

16:22

Зеленский впервые допустил гарантии безопасности для РФ: что изменилось в позиции Киева

16:19

В РФ вычеркнули упоминания о Русском королевстве из истории: что умалчивает КремльВидео

16:14

Простые блюда на Новый год за 2 часа: что подать на праздничный стол

15:47

Потеряли маму и родной дом: Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки актуально

Реклама
15:43

Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

15:37

Конец ноября принесет облегчение трем знакам зодиака: кто в числе счастливчиков

15:25

Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

15:19

Министр Калашник: в Киеве ограничат цены на такси во время воздушных тревог

15:14

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

15:08

Один простой способ поможет гортензиям перезимовать: что нужно сделать осенью

15:05

США больше не будут требовать от Украины отдать территории: что готовят взамен

14:45

У Трампа новая фаворитка: сумасшедший подарок президента вызвал скандал

14:39

Как долго можно хранить домашнее варенье: когда старый джем лучше выбросить

14:30

Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года - кто они

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять