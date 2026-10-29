Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

Владимир Ельченко считает, что признание России государством-продолжателем СССР было ошибочным решением.

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Украина разработала план по исключению России из ООН / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Постоянное представительство Украины при ООН

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Как Украина планирует добиваться пересмотра статуса России

Почему инициатива может столкнуться с трудностями

Украина намерена поставить вопрос о законности членства России в Организации Объединенных Наций. Группа украинских экспертов, в которую входит бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, подготовила план, позволяющий инициировать обсуждение статуса РФ в организации. Об этом сообщает Foreign Policy.

В основе инициативы лежит позиция, согласно которой Российская Федерация после распада СССР должна была проходить процедуру вступления в ООН как новое государство, а не автоматически получать место Советского Союза. В отличие от смены названия страны, признание нового государства предполагает более сложный процесс.

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Ельченко считает, что признание России государством-продолжателем СССР было ошибочным решением.

"Это величайшая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН", - заявил бывший дипломат.

По его словам, другие государства, образовавшиеся после распада крупных стран, проходили официальную процедуру вступления в организацию. Россия же направила письмо, не проходя предусмотренное статьей 4 Устава ООН голосование о приеме в состав организации.

Как Украина планирует добиваться пересмотра статуса России

Украинская сторона осознает, что добиться приостановления участия России в ООН, а тем более лишить ее места в Совете Безопасности, будет крайне сложно. Тем не менее инициаторы считают, что сама постановка этого вопроса на международном уровне может принести политические результаты.

Владимир Ельченко и его коллеги из Фонда имени Пилипа Орлика уже разработали план продвижения инициативы. Первый шаг - добиться включения вопроса о статусе России в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Не исключено, что это произойдет уже в следующем году.

Инициаторы рассчитывают, что обсуждение заставит международное сообщество рассмотреть, соответствовала бы Россия требованиям статьи 4 Устава ООН, если бы подавала заявку на вступление в организацию сегодня.

Кроме того, украинская сторона намерена предложить передать вопрос на рассмотрение Комитета по проверке полномочий, состоящего из девяти государств - членов ООН.

Как отмечает Foreign Policy, присутствие в комитете России, Китая и США, обладающих статусом постоянных членов Совета Безопасности, существенно осложняет перспективы принятия каких-либо мер. При этом для подготовки доклада комитету не требуется единогласное решение.

Вместе с тем это не исключает возможности вынести предложение на голосование Генеральной Ассамблеи, где для его принятия достаточно простого большинства. Совет Безопасности может применять право вето к резолюциям по существу, однако не вправе блокировать процедурные решения Генеральной Ассамблеи.

В истории ООН уже был случай ограничения участия государства в работе организации. В 1974 году, во время апартеида в ЮАР, полномочия южноафриканской делегации фактически заморозили, лишив ее возможности полноценно участвовать в деятельности ООН. Несмотря на эффективность этой меры, ее правовые основания и обстоятельства применения до сих пор вызывают споры.

Украина ранее добивалась широкой международной поддержки резолюций Генеральной Ассамблеи, осуждающих российское вторжение. Однако собрать коалицию стран, готовых выступить за приостановление участия России в организации, может оказаться значительно труднее.

Ельченко объясняет необходимость инициативы тем, что Москва использует ООН не только для реализации собственных интересов, но и для распространения пропаганды.

"Россия использует ООН для самых разных целей - например, применяет право вето, чтобы защитить себя и других агрессоров… Но она также использует ООН как рупор для распространения пропаганды", - подчеркнул он.

Инфографика: Главред

Почему инициатива может столкнуться с трудностями

Сами авторы плана признают, что вероятность его успешной реализации невелика. Скептически настроены и другие эксперты, которые опасаются, что попытка пересмотреть статус России может потребовать от Украины значительных дипломатических усилий и ослабить ее позиции в отношениях с международными партнерами.

Одним из главных препятствий остается признание России государством-продолжателем СССР на международном уровне. После распада Советского Союза дипломаты стремились сохранить преемственность международных отношений. Это позволило обеспечить непрерывную работу иностранных посольств в России и российских дипломатических представительств за рубежом.

Украина также признала статус России как государства-продолжателя. Одной из причин было стремление добиться того, чтобы Москва приняла на себя суверенный долг Советского Союза. Это позволило другим бывшим советским республикам начать самостоятельную финансовую историю без необходимости нести соответствующие долговые обязательства СССР.

Такие решения осложняют попытки доказать, что российское членство в ООН должно рассматриваться отдельно от признанного международным сообществом статуса государства-продолжателя Советского Союза.

Некоторые дипломаты и официальные лица, поддерживающие Украину и знакомые с инициативой, также сомневаются в целесообразности ее продвижения. По их мнению, союзникам Киева может быть трудно объяснить необходимость расходовать политический капитал на инициативу, перспективы которой остаются неопределенными. В случае публичного провала Украина рискует столкнуться с дополнительными репутационными потерями.

Особую обеспокоенность вызывают настроения в Европе, где на фоне затяжной войны усиливается усталость от конфликта. Предстоящие выборы, в частности во Франции и Германии, могут создать условия для усиления политических сил, настроенных в пользу сближения с Россией.

В Фонде имени Пилипа Орлика признают существование этих рисков, однако считают необходимым продолжать работу над инициативой. По мнению ее авторов, обсуждение вопроса в Генеральной Ассамблее позволит проверить готовность государств - членов ООН отстаивать принципы организации даже в ситуации, когда речь идет не непосредственно о боевых действиях.

"Неужели вы до сих пор настолько боитесь противостоять России - даже в том, что касается процедурных аспектов работы ООН?" - задаются вопросом представители фонда.

Новости ООН

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация Дональда Трампа продвигает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами, на пост генерального секретаря ООН. Инициатива выдвижения исходила именно от американской стороны, а по итогам предварительных консультаций с Вашингтоном Россия и Китай готовы сделать Орбана совместным кандидатом.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выдвигает свои условия перед любыми возможными мирными договоренностями с Украиной. На брифинге он повторил набор тезисов, которые Кремль традиционно называет "основными причинами" войны.

В 2024 году экс-чиновники из Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу и Уругвая написали открытое письмо Антониу Гуттеришу с запросом на отстранение страны-агрессора России от участия в деятельности Генассамблеи ООН.

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Об источнике: Foreign Policy Foreign Policy - американский журнал, основанный в 1970 году. Освещает новости международной политики. Тираж составляет более ста тысяч экземпляров и выходит каждые два месяца. Издание также ежегодно публикует собственную версию списка 100 мировых интеллектуалов, сообщает Википедия.

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