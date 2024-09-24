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Прочь за дверь: Россию могут отстранить от участия в Генассамблее ООН до конца войны

Анна Косик
24 сентября 2024, 04:29
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Бывшие представители 11 правительств уже обратились с соответствующим запросом к Генеральному секретарю ООН.
Генасамблея ООН, флаг России
России, по мнению представителей более десятка стран, не место в Генассамблее / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Постоянное представительство Украины при ООН

Экс-чиновники из Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу и Уругвая написали открытое письмо Антониу Гуттеришу с запросом на отстранение страны-агрессора России от участия в деятельности Генассамблеи ООН.

Как говорится в письме, на которое ссылается El Pais, РФ осуществляет систематические убийства и преследования мирного населения Украины, чем нарушает Устав ООН, поэтому до окончания войны в Украине было бы уместно ограничить доступ России.

В качестве примера, бывшие чиновники привели опыт отстранения ЮАР от участия в работе Генеральной ассамблеи в 1974 году из-за проведения политики апартеида.

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"Стратегия России в отношении мирного населения Украины угрожает превратить все международное гуманитарное право на пустую оболочку, что будет иметь последствия за пределами Украины", - говорится в обращении.

Что такое El País?

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

Заявления в ООН относительно войны в Украине

Напомним, что после многочисленных преступлений России в Украине и, в частности, жаиливого ракетного обстрела Украины в июле 2024 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал членов Совета безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

После этого постпред сравнил Россию с "раковой опухолью, но еще хуже", которая прекратит совершать насилие, если только не будет в состоянии это делать. Сам же председатель Совбеза от РФ Василий Небензя возмутился "неподобающей" формой обращения к нему.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Совбез ООН / Инфографика: Главред

Впоследствии представитель Украины в ООН объяснил, почему Силы обороны Украины начали военную операцию на территории Курской области. Целью стало уменьшение угрозы наступления российских войск в направлении Сумщины.

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война в Украине ООН Генассамблея ООН Россия Антониу Гуттериш
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