'Путин растерялся': Кислица в ООН объяснил цель Украины в Курской операции

Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что реакция Путина на начало Курской операции ВСУ свидетельствует о его страхе предстать перед публикой.

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Кислица в ООН объяснил цель Украины в Курской операции / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Силы обороны Украины начали военную операцию на территории Курской области с целью уменьшения угрозы наступления российских войск в направлении Сумщины. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, передает Укринформ.

По его словам, Украина не могла оставаться в стороне, наблюдая за военным усилением России в Курской области и подготовкой к нападению на Сумскую область, аналогичного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае.

Кислица также подчеркнул, что, реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонительную операцию в определенных зонах Курской области.

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"Благодаря этим упреждающим мерам была уменьшена немедленная опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует то, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой", - отметил дипломат.

Он добавил, что так называемое "освобождение" Россией десятков городов и сел Донбасса фактически привело к их полному уничтожению и обезлюдению.

"Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России", - отметил он.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Операция ВСУ в Курской области - что известно о ходе боев на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в городе Курчатов, где находится Курская АЭС, российские власти ограничили въезд, опасаясь украинского наступления и возможного захвата станции, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

Украинские военные продолжают продвижение в Курской области, захватив еще несколько населенных пунктов, о чем официально сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что бойцы ВСУ продвинулись от одного до трех километров и взяли под контроль еще два населенных пункта.

Кроме того, в интервью индийским СМИ Зеленский подчеркнул, что Силы обороны Украины перешли в наступление в Курской области с целью сорвать планы России по захвату Харькова и Сум.

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