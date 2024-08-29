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Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует Россия

Юрий Берендий
29 августа 2024, 09:43
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Военный 24 ОМБр отметил, что вероятная оккупация Часового Яра россиянами позволит им получить тактическое преимущество для дальнейшего наступления.
Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует Россия
В ВСУ объяснили последствия оккупации россиянами Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия в пределах города Часов Яр. По состоянию на сейчас, россияне контролируют почти 40% города. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

"На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до "Канала" (микрорайон города - ред). Это примерно 40% города",- сообщил Полухин.

Он также подчеркнул, что захват Часового Яра позволит российской армии получить тактическое преимущество на высотах, расположенных над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском, а также контролировать логистические пути между этими городами.

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По словам военного, город Часов Яр из-за боевых действий полностью разрушен.

Андрей Полухин отметил, что российские войска оставляют после себя только руины, как это произошло в Авдеевке и Бахмуте. Враг не воспринимает эти территории как свои, просто уничтожая все на своем пути, добавил представитель 24-й отдельной механизированной бригады.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои в Часовом Яру - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ежедневно враг осуществляет штурмовые действия в районе Часового Яра, пытаясь продвинуться вперед, сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. Он также отметил, что город сейчас почти полностью разрушен. Враг атакует "в лоб" и не прекращает попыток выбить украинских защитников с их позиций.

На Покровском направлении российская армия сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то Часов Яр также окажется под угрозой.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов добавил, что российские войска вышли к каналу в Часовом Яру, и дальнейшие штурмы на этом направлении приведут к большим потерям для врага.

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