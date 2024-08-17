РФ непрерывно давит на Часов Яр: в 24 ОМБр назвали серьезную преграду для врага

Работа российской авиации вблизи Часового Яра сократилась, количество вражеских авиаударов может не достигать и десяти, рассказал Андрей Полухин.

https://glavred.info/ukraine/rf-nepreryvno-davit-na-chasov-yar-v-24-ombr-nazvali-sereznuyu-pregradu-dlya-vraga-10589378.html Ссылка скопирована

Авиаудары по Часовому Яру уменьшились / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Несмотря на активные действия ВСУ в Курской области, российские войска не ослабили свое давление на Часов Яр. Оккупанты пытаются прорваться сквозь оборонительные рубежи, применяя тактику малых пехотных групп. Об этом сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Андрей Полухин в эфире телемарафона.

По его словам, главным препятствием для врага остается канал Северский Донец, который делает невозможным механизированное наступление. Российские войска вынуждены действовать малыми группами, пытаясь подойти к каналу и захватить украинские позиции, но безуспешно.

"Сейчас рубеж стоит по каналу Северский Донец - это такая, довольно серьезная, преграда для врага. Взять ее без взятия переправы невозможно механизированным способом, то есть наступать с техникой невозможно практически. Враг пытается взять пехотой, малыми группами. Они подходят как можно ближе к каналу, накапливают до 8 человек и делают попытки зайти к нашим ребятам захватить позиции. Сейчас это не удается - канал является серьезной преградой для россиян", - рассказал Полухин. видео дня

Кроме этого, пресс-офицер 24-й бригады отметил, что российские войска существенно сократили количество авиаударов по Часовому Яру. Если раньше фиксировалось до 50 пусков управляемых авиабомб в сутки, то сейчас этот показатель упал до менее чем десяти.

"На данный момент это очень серьезная проблема для наших войск, но за последние несколько недель работа авиации уменьшилась. Интенсивность начала уменьшаться еще до операции на Курщине", - отметил Полухин.

Что известно о Часовом Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Война в Украине - последние новости

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается сложной. Российские войска непрерывно пытаются продвинуться в сторону Покровска, используя различные тактики, сообщил пресс-офицер 14-й бригады Нацгвардии Украины Николай Коваль.

Также россияне выводят часть подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не влияет на общую численность личного состава на фронте. Массового отвода войск, в частности на Юге, не зафиксировано. В Запорожской области остаются от 75 до 90 тысяч российских оккупантов. рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Как сообщал Главред, президент Зеленский призвал международных партнеров снять барьеры по использованию западного оружия. По его словам, смелость украинских защитников компенсирует недостаток необходимых решений от партнеров и Украина могла бы остановить врага, если бы имела достаточную дальнобойность.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред