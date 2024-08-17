"Перед нами – Москва": Свитан о вероятном направлении движения ВСУ в РФ

Роман Свитан уверен, что существовали определенные договорённости, которые не позволяли ВСУ двигаться на север.

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Роман Свитан спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22 отдельная механизированная бригада

Россия оказалась не готова к стремительному развитию событий в Курской области из-за существовавшей договорённости, которая обеспечивала безопасность направления на Москву, заявил военный эксперт, полковник запаса Вооружённых сил Украины Роман Свитан.

"Это была священная корова. Теперь, как только Байден покинул избирательную гонку, эти договорённости рухнули. Может быть, они были как-то завязаны на Байдене, но об этом мы, наверное, узнаем только после войны", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт уверен, что подобные договорённости существовали, поскольку отсутствие таких действий (вхождение ВСУ на территорию приграничных областей РФ, – ред.) было лишено логики.

"Взгляните на расположение фронта. Российская армия стоит у нас за плечами, если мы находимся в районе Харькова, Сум, Чернигова. Перед нами – Москва. И армия РФ, которая должна защищать Москву, стоит позади нас, на юге, прикрывая Крым и Азовское побережье", - пояснил он.

Собеседник утверждает, что существовали определенные договорённости, которые не позволяли ВСУ вовремя развернуться и начать двигаться на север.

Вместе с тем он пояснил, что площадь приграничных территорий Курской области, контролируемых ВСУ, пока незначительна.

"А вот скорость продвижения довольно внушительная. Россияне своей огромной группировкой в несколько сот тысяч продвигаются на 50-150 метров за сутки. Движение есть, динамика положительная, но для этого используются все силы и средства противника, которые у него есть. Мы же в сутки продвигаемся на 1-3 км по территории врага. То есть у нас на порядок больше скорость движения на Курском направлении в край непуганых идиотов, где нет укрепрайонов. А россияне двигаются по укрепрайонам, которые мы им сейчас скармливаем на востоке, теряя, кстати, Донецкое направление. Мало кто говорит об этом, но мы отходим на восточном фронте и теряем Донбасс", - добавил Свитан.

Смотрите видео - чат с Романом Свитаном в Главреде:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных. В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

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