ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

ВСУ за минувшие сутки продвинулись на 500-1500 метров и отразили три атаки РФ.

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Александр Сырский рассказал о наступлении ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Сырского, Facebook 47-й ОМБр

Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

В ходе Ставки Верховного главнокомандующего он уточнил, что "завершены поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".

Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области с начала текущих суток и к настоящему времени уже контролируют 1150 кв. км территории, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

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"С начала текущих суток наши войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 м до 1,5 км, отразили три контратаки противника, продолжают ведение наступательных действий. Всего с начала операции на территории Курской области наши войска продвинулись по обороне противника на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролируемая", - сказал Сырский в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2. В оборонном ведомстве Британии отказались комментировать оперативные детали, однако отметили, что никаких изменений в политике не произошло. Эти же данные также не комментируют в ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

/ Главред

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