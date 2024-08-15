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ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

Алексей Тесля
15 августа 2024, 14:23
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Ранее Лондон подтвердил, что Киев может использовать британское оружие на территории РФ.
Танк Challenger 2, флаг Украины, флаг Великой Британии
ВСУ могут использовать Challenger 2 в Курской области / defenceimagery.mod.uk, МИД Украины

Украинские силы в ходе наступления в Курской области могли использовать британские танки Challenger 2.

Как сообщает Sky News, в оборонном ведомстве Британии отказались комментировать оперативные детали, однако отметили, что никаких изменений в политике не произошло. Эти же данные также не комментируют в ВСУ.

"Не было никаких изменений в политике правительства Великобритании, согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России, что не исключает операции внутри России", — сказал представитель британского Минобороны.

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Ранее Лондон подтвердил, что Киев может использовать британское оружие на территории РФ. По информации источника СМИ, речь идет и о танках Challenger 2, которые и использовались во время наступления в Курской области, которое началось 6 августа.

Уточняется, что пока неизвестно, как и когда ВСУ развернули британские танки в России, также нет информации о количестве танков, которые могли быть задействованы.

Вместе с тем бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ эксплуатируют британские боевые танки с 2023 года. Подтверждено, что подразделение бригады участвует в Курской операции.

Как известно, в январе 2023 года Великобритания согласилась предоставить Украине 14 танков Challenger 2.

Танк Challenger 2 - что о нем известно

Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

  • пушка 120-мм L30E4;
  • длина ствола, калибров 55;
  • боекомплект пушки 52;
  • прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
  • пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.

В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

Как сообщалось ранее, россияне строят укрепления гораздо дальше от границы продвижения ВСУ. Они обеспокоены быстрым механизированным продвижением украинцев на север Курщины.

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война России и Украины Танк Challenger 2 Операция в Курской области
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