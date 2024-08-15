РФ боится быстрого продвижения украинцев на Курщине: в ISW описали панические действия россиян

Операция в Курской области создает ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в стране-агрессоре России.
Российские оккупанты боятся быстрого продвижения украинцев на Курщине и поэтому строят новые укрепления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что украинские силы незначительно продвинулись в Курской области на фоне в целом более медленного темпа украинских операций, поскольку российские силы предпринимают попытки стабилизировать линию фронта в этом районе.
На спутниковых снимках, собранных Maxar 12 августа, видно недавно выкопанную российскими захватчиками серию полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от города Льгов вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов.
Также, как видно из спутниковых снимков, опубликованных 13 августа, и фото, собранных между 6 и 11 августа, российские силы создали полевые укрепления возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.
Аналитики отметили, что эти новые укрепления россияне создали в 17 км к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области. В ISW отмечают, что это указывает на обеспокоенность российских сил возможным продолжением и быстрым механизированным продвижением украинцев на север в Курской области.
Также в ISW обратили внимание, что российские силы особенно обеспокоены главными магистралями и возможно пытаются защитить важные наземные линии связи и таким образом помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Операция в Курской области - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили на Курщине еще 4 села и продвигаются дальше. По данным аналитика Bild по анализу открытых данных, ВСУ продолжают продвижение в Курской области и смогли освободить 4 населенных пункта.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о боях под Курском. Ни эксперты, ни западные военно-политические круги чиновников не знают конечной цели Курской операции.
Напомним, у Зеленского назвали цель боев на Курщине. Советник главы Офиса президента отметил, что целью операции в Курской области является защита гражданского населения областей Украины, граничащих с Россией. По словам Михаила Подоляка, Украина не заинтересована в оккупации.
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