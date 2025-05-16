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Будет дефицит и бешеные очереди: экономист предрек России серьезные проблемы

Анна Ярославская
16 мая 2025, 02:29
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Чтобы не провоцировать высокий уровень инфляции, российские власти прибегнут к методам Советском Союзе.
Россия, экономика
Ситуация в экономике РФ будет ухудшаться / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, архивное фото, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ситуация в экономике РФ будет ухудшаться
  • Россиян ждут либо высокие цены, либо дефицит на прилавках

По итогам 2024 года цены на продукты в России выросли до 9-летнего максимума. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в дальнейшем ситуация в стране-агрессоре будет ухудшаться, а государство вернется к практикам Советского Союза.

"Колбасные электрички" – народное произведение последнего десятилетия Советского Союза – просто вернутся в Россию. Будет дефицит, будут бешеные очереди", - сказал Пендзин во время чата на Главреде.

По словам эксперта, есть два пути решения продовольственных вопросов.

"В связи с уменьшением предложения на рынке можно либо повышать цены, либо фиксировать невысокие цены на государственном уровне, но тогда будет уменьшаться общий объем предложения. То есть у вас либо высокие цены, либо дефицит на прилавках. Кто жил в те бурные времена, до 90-х годов, помнит, как выглядели продуктовые магазины в те времена – абсолютно пустые прилавки", - напомнил Пендзин.

Аналитик уверен, что россияне большими шагами идут именно к такой жизни. Пендзин считает, что Россия пойдет по пути государственного фиксирования цен на городском уровне.

"То есть для того, чтобы не провоцировать чрезвычайно высокий уровень инфляции, они будут делать то, что делали в Советском Союзе. Хлеб за 15 копеек, но вы пойдите и попробуйте его купить после определенного времени! Огромные очереди", - добавил эксперт.

Смотрите видео - Чат с Олегом Пендзиным на Главреде, во время которого он дал прогноз относительно экономический ситуации:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подрожала свинина и курятина. Среди причин повышения цен - подорожание логистики, энергоресурсов и кормов, а также снижение поголовья.

Летом цены на овощи традиционно снижаются, поскольку начинается новый сезон. Можно ожидать, что "борщевой набор" будет стоить дешевле, чем в весенний период. Впрочем, спрогнозировать, сколько будут стоить овощи, сейчас сложно. Цены на овощи летом будут зависеть от региона.

Цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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