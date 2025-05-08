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Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

Алёна Воронина
8 мая 2025, 11:23
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Начался новый сезон сначала тепличных, а затем и грунтовых овощей - стало известно, как изменится цена. Также эксперты заявили, что продажа фруктов под угрозой.
Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены
Стало известно, как изменится цена на фрукты и овощи/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Вы узнаете:

  • Как изменятся цены на овощи и фрукты в 2025 году
  • Что будет со стоимостью "салатного набора"
  • Почему продажа фруктов под угрозой

На полках украинских магазинов уже появляются первые плоды нового урожая овощей и фруктов. Цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.

О том, как могут измениться цены на овощи и фрукты в Украине в ближайшее время и что повлияет на изменение цены, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

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Он отметил, что цены на овощи и фрукты в 2025 году будут отличаться от прошлогодних и будут зависеть от общего предложения каждого конкретного продукта.

По словам эксперта, важную роль сыграют погодные условия. В этом году в апреле было как минимум три волны заморозков. Из-за этого вызывает беспокойство будущий урожай ягод и фруктов. Однако сейчас еще нельзя точно оценить, насколько сильно морозы повредили цветению фруктовых и ягодных деревьев и кустов.

"Погодные условия, которые имеем весной, не придают оптимизма относительно ягод и фруктов, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений", - сказал Гопка.

В то же время эксперт обратил внимание, что постепенно увеличивается предложение отечественных овощей из теплиц. По его словам, это может положительно повлиять на цены в этом сегменте.

Насколько подешевели овощи в Украине

В минувшие недели в Украине уже немного подешевели некоторые тепличные овощи "салатного набора". Так, оптовая стоимость тепличных помидоров снизились в среднем на 18% по сравнению с концом апреля. Тепличные огурцы тоже дешевеют, в среднем на 12% за неделю.

В последнее время снизилась цена и на белокочанную капусту прошлогоднего урожая - уменьшение ее цены вызвано тем, что ухудшается ее качество во время хранения, а также сейчас на нее низкий спрос. В то же время цены на белокочанную капусту нового урожая до сих пор "кусаются".

На фоне роста предложения весной также подешевели редис и пекинская капуста. В сегменте зелени снизились цены на салат и зеленый лук.

Урожай фруктов под угрозой

Как отметил аналитик УКАБ Максим Гопка, сейчас трудно оценить, каким будет урожай украинских фруктов и ягод, ведь на это имели серьезное влияние негативные погодные условия, а именно - заморозки.

В Институте садоводства НААН не исключили, что из-за заморозков может быть полностью уничтожен урожай абрикосов и алычи. Кроме этого, из-за заморозков может быть потеряно до 30% урожая вишни и черешни.

Большинство фермеров считают, что потери урожая яблок и груш от последней волны заморозков будут минимальными, хотя определенное влияние на качество плодов возможно.

Возможная потеря или уменьшения урожаев фруктов приведет к тому, что на прилавках украинских магазинов может появиться больше импортной продукции, а этот в свою очередь повлияет на цену такого товара.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине резко подорожали два популярных продукта. Цены заметно изменились по сравнению с апрелем.

Также ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

Напомним, обвалились цены на популярный продукт - самая низкая стоимость за последние годы. Мировые цены на популярную крупу снизились из-за избыточных запасов и рекордных урожаев.

Также ранее эксперты объяснили, почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного. На самом деле есть достаточно простое объяснение, почему украинцы вынуждены покупать выращенный в нашем государстве ранний картофель дороже, чем тот, который привезен из-за границы.

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Кто такой Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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