Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

Вы узнаете:
- Как изменятся цены на овощи и фрукты в 2025 году
- Что будет со стоимостью "салатного набора"
- Почему продажа фруктов под угрозой
На полках украинских магазинов уже появляются первые плоды нового урожая овощей и фруктов. Цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.
О том, как могут измениться цены на овощи и фрукты в Украине в ближайшее время и что повлияет на изменение цены, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что цены на овощи и фрукты в 2025 году будут отличаться от прошлогодних и будут зависеть от общего предложения каждого конкретного продукта.
По словам эксперта, важную роль сыграют погодные условия. В этом году в апреле было как минимум три волны заморозков. Из-за этого вызывает беспокойство будущий урожай ягод и фруктов. Однако сейчас еще нельзя точно оценить, насколько сильно морозы повредили цветению фруктовых и ягодных деревьев и кустов.
"Погодные условия, которые имеем весной, не придают оптимизма относительно ягод и фруктов, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений", - сказал Гопка.
В то же время эксперт обратил внимание, что постепенно увеличивается предложение отечественных овощей из теплиц. По его словам, это может положительно повлиять на цены в этом сегменте.
Насколько подешевели овощи в Украине
В минувшие недели в Украине уже немного подешевели некоторые тепличные овощи "салатного набора". Так, оптовая стоимость тепличных помидоров снизились в среднем на 18% по сравнению с концом апреля. Тепличные огурцы тоже дешевеют, в среднем на 12% за неделю.
В последнее время снизилась цена и на белокочанную капусту прошлогоднего урожая - уменьшение ее цены вызвано тем, что ухудшается ее качество во время хранения, а также сейчас на нее низкий спрос. В то же время цены на белокочанную капусту нового урожая до сих пор "кусаются".
На фоне роста предложения весной также подешевели редис и пекинская капуста. В сегменте зелени снизились цены на салат и зеленый лук.
Урожай фруктов под угрозой
Как отметил аналитик УКАБ Максим Гопка, сейчас трудно оценить, каким будет урожай украинских фруктов и ягод, ведь на это имели серьезное влияние негативные погодные условия, а именно - заморозки.
В Институте садоводства НААН не исключили, что из-за заморозков может быть полностью уничтожен урожай абрикосов и алычи. Кроме этого, из-за заморозков может быть потеряно до 30% урожая вишни и черешни.
Большинство фермеров считают, что потери урожая яблок и груш от последней волны заморозков будут минимальными, хотя определенное влияние на качество плодов возможно.
Возможная потеря или уменьшения урожаев фруктов приведет к тому, что на прилавках украинских магазинов может появиться больше импортной продукции, а этот в свою очередь повлияет на цену такого товара.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине резко подорожали два популярных продукта. Цены заметно изменились по сравнению с апрелем.
Также ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.
Напомним, обвалились цены на популярный продукт - самая низкая стоимость за последние годы. Мировые цены на популярную крупу снизились из-за избыточных запасов и рекордных урожаев.
Также ранее эксперты объяснили, почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного. На самом деле есть достаточно простое объяснение, почему украинцы вынуждены покупать выращенный в нашем государстве ранний картофель дороже, чем тот, который привезен из-за границы.
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Кто такой Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
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