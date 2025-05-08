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Почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного: эксперты объяснили

Алёна Воронина
8 мая 2025, 10:16
279
Есть довольно простое объяснение, почему украинцы вынуждены покупать выращенный в нашей стране ранний картофель дороже, чем тот, который привезен из-за границы.
Почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного: эксперты объяснили
Эксперт сказал, почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему выращенный в Украине ранний картофель дороже импортного
  • Что влияет на цену раннего картофеля

Украинский молодой картофель в супермаркетах и на рынках в последнее время стоит в пределах 95-140 грн/кг, а за импортный (обычно египетский или из Израиля) просят 36-42 грн/кг, пишет EastFruit.

Эксперты объяснили, что влияет на стоимость молодого картофеля и почему цена на украинский картофель и на тот, который привезен из-за границы, так существенно отличаются.

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Глава ФХ "Аделаида" Сергей Рыбалко отметил, что в апреле молодой картофель традиционно дороже стоит, и в первую очередь на это влияет способ его выращивания. Такой продукт пока можно назвать уникальным, но уже через одну или две недели, в середине мая и затем в июне, цены на молодой картофель пойдут на спад, сказал эксперт.

"Украинский молодой картофель, который продают сейчас, выращивается в теплицах, поэтому имеет очень низкий урожай и достаточно высокую цену. Это первый картофель, выращивание которого требует больших затрат. В мае молодой картофель из-под агроволокна будет иметь минимум вдвое более низкую цену. К тому же все зависит от спроса", - пояснил Рыбалко.

Также он добавил, что украинцы не покупают такой продукт в большом количестве - обычно покупатели берут лишь столько молодого картофеля, чтобы попробовать его. Поэтому в целом по Украине потребление такого картофеля мизерное - оно составляет около 5 т в день по всей стране. Из-за высокой цены много молодого картофеля не съедается и портится. По словам эксперта, этот продукт - не общего потребления.

Относительно импортного продукта, то эксперт пояснил, что тот импортный картофель, который сейчас мы видим на полках супермаркетов, не является молодым. Выращивать такой картофель гораздо дешевле.

"Египетский или европейский - это не молодой картофель. Это картофель, который выращивается в обычных условиях, и затраты на который минимум втрое меньше, чем на настоящий молодой. Поэтому вся разница именно в этом. Просто речь идет о разных видах продукции", - сказал Рыбалко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине резко подорожали два популярных продукта. Цены заметно изменились по сравнению с апрелем.

Также ранее сообщалось, что цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

Напомним, обвалились цены на популярный продукт - самая низкая стоимость за последние годы. Мировые цены на популярную крупу снизились из-за избыточных запасов и рекордных урожаев.

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