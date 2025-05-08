"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

Во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.

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Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

Нацбанк Украины пересмотрит, должно ли евро быть базовой валютой для гривны вместо доллара

Пышный назвал несколько причин для потенциальной смены "главной" валюты

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.

Как пишет Reuters, Пышный объясняет такой гипотетический сценарий несколькими факторами, а именно:

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потенциальное вступление страны в Европейский Союз;

усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины;

"большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли".

Пышный добавил, что работа относительно такой возможной смены "главной" валюты является "сложной и требует качественной, разносторонней подготовки".

По мнению главы Нацбанка, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту "немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%".

Между тем Пышный обратил внимание, что во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.

"Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины", - считает Пышный.

Пышный добавил, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. В то же время доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация на валютном рынке Украины - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года.

НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно выросла относительно американской валюты.

В первой декаде мая курс доллара останется стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, прогнозирует эксперт Олег Пендзин. По его словам, инфляция снизится из-за удешевления овощей, что позволит НБУ повысить официальный курс.

МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде появился прогноз, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

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