"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

Кратко:
- Нацбанк Украины пересмотрит, должно ли евро быть базовой валютой для гривны вместо доллара
- Пышный назвал несколько причин для потенциальной смены "главной" валюты
Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.
Как пишет Reuters, Пышный объясняет такой гипотетический сценарий несколькими факторами, а именно:
- потенциальное вступление страны в Европейский Союз;
- усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины;
- "большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли".
Пышный добавил, что работа относительно такой возможной смены "главной" валюты является "сложной и требует качественной, разносторонней подготовки".
По мнению главы Нацбанка, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту "немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%".
Между тем Пышный обратил внимание, что во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.
"Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины", - считает Пышный.
Пышный добавил, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. В то же время доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".
Ситуация на валютном рынке Украины - последние новости
Как писал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года.
НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно выросла относительно американской валюты.
В первой декаде мая курс доллара останется стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, прогнозирует эксперт Олег Пендзин. По его словам, инфляция снизится из-за удешевления овощей, что позволит НБУ повысить официальный курс.
МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде появился прогноз, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.
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