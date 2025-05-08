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"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

Анна Ярославская
8 мая 2025, 07:47
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Во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.
Андрей Пышный, доллар
Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

  • Нацбанк Украины пересмотрит, должно ли евро быть базовой валютой для гривны вместо доллара
  • Пышный назвал несколько причин для потенциальной смены "главной" валюты

Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.

Как пишет Reuters, Пышный объясняет такой гипотетический сценарий несколькими факторами, а именно:

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  • потенциальное вступление страны в Европейский Союз;
  • усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины;
  • "большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли".

Пышный добавил, что работа относительно такой возможной смены "главной" валюты является "сложной и требует качественной, разносторонней подготовки".

По мнению главы Нацбанка, оживление инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики помогли бы экономическому росту "немного повыситься в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%".

Между тем Пышный обратил внимание, что во многом экономическая траектория зависит от ситуации на фронте и от того, как будет развиваться российско-украинская война.

"Быстрое прекращение войны однозначно было бы положительным сценарием с хорошими экономическими результатами, если бы оно включало гарантии безопасности для Украины", - считает Пышный.

Пышный добавил, что операции с долларами США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка. В то же время доля операций, деноминированных в евро, в большинстве сегментов растет, хотя "пока умеренно".

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация на валютном рынке Украины - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года.

НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно выросла относительно американской валюты.

В первой декаде мая курс доллара останется стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, прогнозирует эксперт Олег Пендзин. По его словам, инфляция снизится из-за удешевления овощей, что позволит НБУ повысить официальный курс.

МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде появился прогноз, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

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