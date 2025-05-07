Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

НБУ составил новый курс валют на четверг, 8 мая. Гривня ослабила свои позиции относительно евро.

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Курс валют на 8 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 8 мая

На сколько упал доллар

На сколько подорожал курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 8 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно выросла относительно американской валюты.

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Как менялся курс валют в Украине / Инфографиа: Главред

Зато курс евро ощутимо вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,07 грн/евро, что на 11 копеек больше, чем 7 мая. По отношению к евро гривне значительно ослабит свои позиции.

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Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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