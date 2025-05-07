Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 8 мая
- На сколько упал доллар
- На сколько подорожал курс евро
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 8 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На четверг, 8 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,43 грн/долл., что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно выросла относительно американской валюты.
Зато курс евро ощутимо вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,07 грн/евро, что на 11 копеек больше, чем 7 мая. По отношению к евро гривне значительно ослабит свои позиции.
Курс доллара - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.
Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.
В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.
Другие новости:
- Украинцы могут перейти на больший вид пенсии: сколько можно получить и как
- Украинцам выплатят до 100 долларов: какая страна ЕС выделила денежную помощь
- Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред