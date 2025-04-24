Курс доллара резко вырастет: стало известно, на сколько подорожает валюта

Финансовый эксперт сказал, когда будет подорожание доллара и на сколько может вырасти его цена.

https://glavred.info/economics/kurs-dollara-rezko-vyrastet-stalo-izvestno-na-skolko-podorozhaet-valyuta-10658765.html Ссылка скопирована

Курс доллара резко вырастет/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

На сколько может подорожать доллар

Когда это произойдет

В украинских банках в ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Согласно прогнозам, до конца текущей рабочей недели (25 апреля) курс доллара будет в пределах от 40,8 до 41,8 грн. Вечером 23 апреля банки покупали эту валюту по 41,2 грн, а продавали по 41,8 грн. То есть не исключается вариант, что снизится курс покупки доллара.

Финансовый эксперт Алексей Козырев отметил, что в обменниках доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже, пишет minfin.com.ua.

видео дня

По его словам, в обменниках курс будет находиться в пределах от 40,7 до 41,75 грн. Вечером 23 апреля там определили стоимость доллара в средние 41,05/41,72 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару (разница между курсами продаж и покупки, - ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", - отметил эксперт.

В целом, по словам Козырева, на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы, среди которых:

Текущие хозяйственные операции компаний и конец месяца (на этой неделе клиенты будут закрывать свои текущие хозяйственные операции и будут готовиться к более быстрому закрытию нового отчетного периода);

Интервенции Нацбанка (НБУ продолжит почти ежедневно продавать доллар на межбанке, чтобы поддерживать курс гривны, однако это будет происходить в некритических для золотовалютных резервов объемах);

Реакция ресурсного и валютного межбанка на сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых.

Поведение пары евро/доллар на мировых рынках.

Курс доллара в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, банкир поделился прогнозом, что будет с долларом после Пасхи. На валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие.

Также ранее аналитики спрогнозировали, что будет с курсом доллара в Украине. Прогнозируется, что НБУ будет держать гривну стабильной.

Напомним, произошел перелом на валютном рынке - в обменниках снова растет курс доллара. Курс евро в обменниках также изменил тенденцию последних дней.

Читайте также:

Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более чем 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред