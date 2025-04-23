Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году

Компания обнародовала цену, по которой будет поставлять газ украинцам до 2026 года.

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Украинцам не придется платить больше за газ еще как минимум год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сообщили в компании:

Тариф на газ для населения не изменится

Решение принято благодаря мораторию на повышение цен

Нафтогаз Украины продолжит до 30 апреля 2026 года поставлять газ для украинских семей по цене в 7,96 грн за кубометр. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В компании отметили, что это предусматривает тарифный план "Фиксированный", который предназначен для бытовых клиентов. Решение о неизменности цены приняли из-за действия моратория на повышение цен на природный газ.

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"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", - сказал глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Он также отметил, что своевременное внесение оплаты за потребленный газ помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 мая тарифы на электроэнергию для украинцев остаются неизменными. За каждый киловатт-час электроэнергии потребители продолжат платить 4,32 грн.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Недавно в Минэнерго сообщили, что для потребителей, которые используют электроотопительные установки, в апреле продолжит действие льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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