Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

Части украинцев добавят к счетам плату за внутридомовой газопровод.

https://glavred.info/economics/tretya-platezhka-za-gaz-uzhe-na-podhode-za-chto-eshche-ukraincam-pridetsya-platit-10657604.html Ссылка скопирована

Кто и когда получит третью платежку за газ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

В мае появится новая платежка за обслуживание газовых сетей

Сумма будет зависеть от состояния дома и будет распределяться между жильцами

Счета будут выставлять раз в 3 или 5 лет

С мая 2025 года жители многоквартирных домов в Украине получат новый платеж в рамках коммунальных расходов - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом сообщает ООО "Газораспределительные сети Украины".

видео дня

Что это означает для людей

Речь идет не об изменении тарифа на газ, а об отдельной услуге, которая ранее не оплачивалась потребителями отдельно. Как отмечают в компании, эта "третья платежка" не будет ежемесячной - счета будут выставлять раз в несколько лет, в зависимости от возраста дома:

если газовым сетям более 25 лет - раз в три года

если менее 25 лет - раз в пять лет

"Газораспределительные сети Украины" уже опубликовали ориентировочные тарифы для разных домов на своих сайтах, поэтому жители могут ознакомиться с предварительными расчетами.

Сколько стоит техобслуживание газовых сетей

Сумма начисляется индивидуально для каждого дома - с учетом длины труб, количества соединений и кранов, а также количества жителей. В среднем, по оценкам, сумма составит от 100 до 1 000 гривен на одну квартиру.

Это означает, что майская коммунальная платежка для многих украинских семей вырастет на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях - и до тысячи.

Изменится ли цена газ

В то же время, цена самого газа останется стабильной. Для большинства потребителей, которые получают топливо от ГК "Нафтогаз Украины", тариф составит 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цена колеблется от 7,70 до 9 гривен за куб.

Оплата коммунальных услуг в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Минэнерго четко ответили, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги. Структура призвала не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.

В то же время, Министерство энергетики объявило о снижении тарифа на электроэнергию. Решение уже утверждено Кабинетом Министров Украины.

Также в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.

Читайте также:

Что такое Газораспределительные сети Украины? ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия. Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред