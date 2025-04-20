Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

Руслан Иваненко
20 апреля 2025, 13:24
36
Части украинцев добавят к счетам плату за внутридомовой газопровод.
газ, деньги
Кто и когда получит третью платежку за газ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В мае появится новая платежка за обслуживание газовых сетей
  • Сумма будет зависеть от состояния дома и будет распределяться между жильцами
  • Счета будут выставлять раз в 3 или 5 лет

С мая 2025 года жители многоквартирных домов в Украине получат новый платеж в рамках коммунальных расходов - за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом сообщает ООО "Газораспределительные сети Украины".

видео дня

Что это означает для людей

Речь идет не об изменении тарифа на газ, а об отдельной услуге, которая ранее не оплачивалась потребителями отдельно. Как отмечают в компании, эта "третья платежка" не будет ежемесячной - счета будут выставлять раз в несколько лет, в зависимости от возраста дома:

  • если газовым сетям более 25 лет - раз в три года
  • если менее 25 лет - раз в пять лет

"Газораспределительные сети Украины" уже опубликовали ориентировочные тарифы для разных домов на своих сайтах, поэтому жители могут ознакомиться с предварительными расчетами.

Сколько стоит техобслуживание газовых сетей

Сумма начисляется индивидуально для каждого дома - с учетом длины труб, количества соединений и кранов, а также количества жителей. В среднем, по оценкам, сумма составит от 100 до 1 000 гривен на одну квартиру.

Это означает, что майская коммунальная платежка для многих украинских семей вырастет на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях - и до тысячи.

Изменится ли цена газ

В то же время, цена самого газа останется стабильной. Для большинства потребителей, которые получают топливо от ГК "Нафтогаз Украины", тариф составит 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цена колеблется от 7,70 до 9 гривен за куб.

Оплата коммунальных услуг в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, в Минэнерго четко ответили, вырастут ли тарифы на коммунальные услуги. Структура призвала не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.

В то же время, Министерство энергетики объявило о снижении тарифа на электроэнергию. Решение уже утверждено Кабинетом Министров Украины.

Также в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.

Читайте также:

Что такое Газораспределительные сети Украины?

ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу Нафтогаз, пишет Википедия.

Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят главный офис в Киеве и Винницкий, Волынский, Днепровский, Днепропетровский, Житомирский, Закарпатский, Ивано-Франковский, Киевский, Криворожский, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цена газа комуналка новости Украины цена на газ для населения
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

13:35Синоптик
"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

13:12Фронт
"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

12:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Последние новости

13:53

"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

13:52

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

13:35

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

13:24

Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

13:13

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
13:12

"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

12:17

"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

12:13

Скандал на Fox News: как Киев стал частью России в титрах трансляции

11:43

"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

Реклама
11:39

Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленнымиФото

11:38

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

10:42

60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

10:31

Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

09:56

Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

09:42

Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

08:44

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

08:34

Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Тельцам - терпение, Рыбам - зависть

08:32

Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Удары РФ по городам Украины: что задумал Путинмнение

07:34

Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

07:10

Где спряталась собака: только остроглазые гении найдут ее за 9 секунд

06:30

3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из пленаФотоВидео

06:10

О "перемирии от Путина"мнение

05:50

Праздничный тест на IQ: найдите в парке пять пасхальных яиц за 15 секунд

05:15

На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

04:35

Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибкуВидео

04:02

Лунный календарь на 20 апреля: что может отогнать радость и гармонию

03:30

Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина

01:37

"Мам, я все выдержал, я продержался": невероятно чувствительные кадры с обмена пленнымиФотоВидео

01:00

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

00:33

"Путин приказал уменьшить количество ударов": Зеленский сказал, где не действует перемирие

19 апреля, суббота
23:13

Была на дне: украинская певица рассказала о зависимостиВидео

22:58

Переломы и ушибы: жена Боярского раскрыла истинную причину его госпитализации

22:10

Известная украинская актриса разводится с мужем-военным

22:05

Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя делать 20 апреля

21:32

Уже продают недвижимость: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись

21:26

Уже есть первые доклады: Зеленский прямо сказал, прекратились ли бои на фронте

20:33

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Реклама
20:28

Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

20:11

"Бои продолжаются на всех направлениях": как выглядит путинское "перемирие"

19:51

Меладзе показался с внуком на руках: как он выглядит

19:37

Воскресение Христово: что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля

19:22

Справляются только самые умные: надо найти 3 отличия за 11 секунд

19:20

"Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

19:10

Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампамнение

18:57

Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

18:51

Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

18:40

Передать Львов и Ивано-Франковск китайцам: в РФ озвучили безумный план

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять