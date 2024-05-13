В Украине заметно подорожала коммуналка: какая услуга сильнее всего

В Украине за минувший год – с апреля-2023 по апрель-2024 ‒ выросли расценки на коммунальные услуги. Они увеличились в целом на 12,9, по данным Госкомстата.
При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда услуг ЖКХ осталась прежней.
По его данным, также вырос тариф на услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%.
Содержание и ремонт жилья подорожали на 3,2%. А уборка мусора – на 1,6%.
В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Сколько украинцы будут платить за газ за май
Пока тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне.
"Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – рассказали эксперты.
Что такое жилищное-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
Социальные выплаты в Украине
Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.
Как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.
Помимо прочего, беременность и роды ставят перед любой женщиной новые вызовы, в том числе и материальные. По закону каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Размеры выплат, а также порядок получения помощи определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств.
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