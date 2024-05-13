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В Украине заметно подорожала коммуналка: какая услуга сильнее всего

Дмитрий Видоменко
13 мая 2024, 11:31
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В Украине выросли расценки на коммунальные услуги. За год – с апреля-2023 по апрель-2024 – тарифы увеличились в целом на 12,9%.
Тарифы, батарея
Тарифы в Украине - как выросли тарифы на услуги ЖКХ / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине за минувший год – с апреля-2023 по апрель-2024 ‒ выросли расценки на коммунальные услуги. Они увеличились в целом на 12,9, по данным Госкомстата.

При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда услуг ЖКХ осталась прежней.

По его данным, также вырос тариф на услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%.

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Содержание и ремонт жилья подорожали на 3,2%. А уборка мусора – на 1,6%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне:

  • водоснабжение;
  • канализация;
  • природный газ;
  • горячая вода, отопление.

Сколько украинцы будут платить за газ за май

Пока тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне.

"Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – рассказали эксперты.

Что такое жилищное-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Социальные выплаты в Украине

Напомним, что стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

Как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

Помимо прочего, беременность и роды ставят перед любой женщиной новые вызовы, в том числе и материальные. По закону каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Размеры выплат, а также порядок получения помощи определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств.

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