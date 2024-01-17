Украинцы смогут получить более 10 тысяч помощи: кто имеет право на выплаты

ООН будет выплачивать украинцам по 10 800 тысяч гривен.

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Украинцам выплатят больше 10 тысяч помощи / УНИАН

Украинцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. выплатить ее обещает ООН. Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

ООН будет выплачивать деньги переселенцам, которые ранее еще не получали помощь от международных организаций. При этом доход на члена семьи не должен превышать 5400 грн. в частности, это касается уязвимых категорий населения.

Подать заявление на помощь можно будет в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту". Получить помощь смогут семьи, которые:

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имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекаются детьми без сопровождения или детьми, разлученными с родителями.

Какие документы нужно предоставить для денежной помощи ООН

1. документ, удостоверяющий личность.

2. налоговый номер (необходим для выплаты пособия).

3. любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т.д.).

4. свидетельство о рождении детей (при наличии).

5. номер банковской карты для выплаты пособия.

6. личный номер телефона.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2024 год планируется индексация пенсий в Украине. Первая индексация назначена на 1 марта, вторая - на 1 июля. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году зарплата работников образования вырастет на 21%.

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