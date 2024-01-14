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Что будет с курсом доллара в Украине до конца января - прогноз банкира

Анна Ярославская
14 января 2024, 01:30
Хотя новостей о финансовой помощи от ЕС и США до сих пор нет, на размер доллара это напрямую не влияет.
Курс доллара
Курс гривни вероятно укрепится - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

К концу января курс доллара в Украине может снизиться на 1-1,5%. Такой прогноз относительно курса валют озвучил руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, хотя новостей о финансовой помощи от ЕС и США до сих пор нет, на размер доллара это напрямую не влияет. Резервы Национального банка остаются на рекордно высокой отметке.

"Нельзя сказать, что помощь задержали. Нам ее еще не определили. Мы ждем решения ЕС, США. И действительно, пока ожидать вообще какой-то существенной финансовой помощи не стоит. Но эта помощь никак не влияет на сам валютный рынок", - сказал Паращий в интервью изданию Obozrevatel.

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При этом торговый баланс в январе улучшается. Сезонный спрос скорее всего к концу месяца будет снижаться, а давление на гривну также будет ослабляться.

"Я думаю, что гривна может укрепиться на 1-1,5%", – прогнозирует Паращий.

"В течение следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – добавил банкир.

Курс валют 2024 - прогнозы

Курс доллара в Украине в начале 2024 года вырастет примерно на 50-60 копеек. Такой прогноз озвучивал в декабре дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной. По его словам, в начале января в Украине традиционно наблюдается дефицит валюты, и в новом году ситуация может повториться.

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский не исключает, что к концу 2024 года курс гривни может снизиться до 50 грн за доллар. На это будут влиять несколько факторов.

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