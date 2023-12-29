Курс гривни к доллару упадет: сколько будет стоить валюта в начале 2024-го

Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривню, считает Антон Куренной.

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На курс доллара будет влиять в том числе и ожидание международной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Курс доллара в Украине в начале 2024 года вырастет примерно на 50-60 копеек. Такой прогноз озвучил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной.

Как пишет РБК-Украина, в начале января в Украине традиционно наблюдается дефицит валюты, и в новом году ситуация может повториться.

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"Да мы ожидаем усиления спроса на валюту или, что вероятнее, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это будет заставлять Национальный банк активно участвовать в торгах", - сказал Куренной.

По его словам, Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривню. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар.

"Разница между наличным и безналичным рынком вряд ли превысит уровень в 50-60 копеек. Хотя, конечно, иногда можно найти спред в небольших банках при укреплении гривны на безналичном рынке, но это больше временная "акция", за которую можно попытаться успеть ухватиться", - сказал банкир.

Кроме того, на курс гривни будет влиять и ожидание международной помощи Украине.

"То есть будем наблюдать либо увеличенную активность интервенциями при положительных новостях, либо определенное ослабление гривны в период негативных ожиданий и затягивание переговоров, связанных с предоставлением Украине финансирования", - сказал Куренной.

Ранее Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 грн за доллар.

Как сообщал Главред, кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский не исключает, что к концу 2024 года курс гривни может снизиться до 50 грн за доллар. На это будут влиять несколько факторов.

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