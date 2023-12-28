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По 50 грн за доллар: что будет с курсом в 2024 году - прогноз эксперта

Анна Ярославская
28 декабря 2023, 10:44
Шансы на обеспечение стабильного курса доллара в Украине несколько снизились.

Курс доллара, обмен валют
Каким будет курс доллара в 2024 году - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Курс доллара в Украине в 2024 году во многом будет зависеть от международного финансирования Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, шансы на обеспечение стабильного курса доллара несколько снизились.

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"Резервы Нацбанка хотя и находятся на достаточно высоком уровне, однако снижаются четвертый месяц подряд. Нацбанк вынужден ежемесячно тратить более 2 млрд долларов валютных резервов на финансирование импорта и поддержку курса гривни", - сказал он.

Хмелевский отметил, что если международное финансирование Украины в 2024 году существенно сократится, то Нацбанку придется существенно усилить девальвацию гривни.

"Также девальвации будет способствовать отказ Нацбанка от фиксированного курса и снятие ряда валютных ограничений. В случае негативного сценария развития событий девальвация будет более существенной, чем запланировано. Не исключено, что к концу 2024 года курс гривни может снизиться до 50 грн за доллар", ‒ прогнозирует он.

Как сообщал Главред, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной считает, что курс доллара в Украине в начале 2024 года вырастет примерно на 50-60 копеек. На курс гривни к доллару будет влиять и ожидание международной помощи Украине.

Ранее Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 грн за доллар.

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