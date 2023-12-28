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Чего ждать с 1 января: пенсии, деньги для переселенцев, цены на продукты, курс доллара

Дмитрий Видоменко
28 декабря 2023, 09:00
"Главред" опросил экспертов и те дали детальные прогнозы, чего стоит ожидать украинцам в плане финансов с 1 января 2024 года.
Что изменится с 1 января
Что изменится с 1 января для украинцев ? / Главред

Что будет в Украине с пенсиями с 1 января и чего ждать пенсионерам?

Как утверждают власти, в 2024 году, с 1 января повысится пенсия у украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет страхового стажа, соответственно, для женщин и мужчин ‒ из-за увеличения размера минимальной заработной платы.

При этом размер наименьшей пенсионной выплаты для этих лиц вырастет с 2,68 до 2,84 тыс. гривен.

В марте проведут ежегодную индексацию пенсий по новым правилам — введут "балльную" систему, которая сбалансирует размер выплат ушедшим на пенсию давно и совсем недавно. Новая индексация позволит повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

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Но, как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, ситуация с пенсиями выглядит отнюдь не такой однозначной, как кажется на первый взгляд.

"Власти прогнозируют, что в среднем пенсии в 2024 году вырастут на 16%. Однако, следует знать, что при индексации увеличивается не сама пенсия, а зарплата на основе, которой начисляется пенсия. То есть, реально пенсии вырастут гораздо меньше. Особенно незначительный рост пенсий будет у тех, кто получает минимальные пенсии. И, наоборот, чем больше размер пенсии, тем больше будет размер индексации. К сожалению, существующая система индексации пенсий только ухудшает материальное положение малоимущих пенсионеров. Другой проблемой индексации пенсий является дефицит государственного бюджета. Он заложен в размере 1571,5 млрд грн. Пока неизвестно, будут ли найдены средства, чтобы вовремя провести индексацию пенсий", ‒ сказал он.

В марте повысят пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Минимальная пенсия будет составлять 2,36 тыс. гривен вместо 2,09 тыс. гривен (прожиточный минимум для лиц, которая потеряла трудоспособность). Увеличатся доплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 грн за отдельный год.

В апреле повысится минимальная заработная плата (до 8 тысяч гривен), поэтому для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж выплаты вырастут вновь до 3,2 тысячи гривен (40% от размера "минималки").

Проведут плановый перерасчет работающим пенсионерам, учитывая дополнительный стаж, полученный уже после выхода на пенсию.

Как 27 декабря заявила в интервью изданию Financial Times первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим - это произойдет, если Евросоюз и США не окажут официальному Киеву обещанную финансовую помощь уже в начале следующего года.

По словам Свириденко, в следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Если же она не поступит вовремя, то украинским властям, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты для 10 млн пенсионеров.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук, однако, несмотря на повышение пенсий, они все равно останутся относительно низкими.

"К примеру, минимальная пенсия в Украине в 2024 году будет составлять около 40% от средней зарплаты. Это означает, что пенсионеры в Украине останутся в группе риска бедности", ‒ сказал он.

Деньги2024
Что будет с соцвыплатами в 2024 году? / УНИАН

Какая будет ситуация с соцвыплатами для украинцев с 1 января?

Поскольку госбюджет на 2024 год Верховной Радой был принят с дефицитом в 1571,5 млрд грн, то ситуация с социальными выплатами в Украине, скорее всего будет оставаться неустойчивой ‒ еще и потому, что наверняка расходы на нужды обороны будут пересматриваться в сторону увеличения, говорит "Главреду" Александр Хмелевский.

"Как показывает опыт 2023-го, в течение 2024-го Госбюджет будет пересматриваться, а расходы на оборону будут увеличиваться. Это усиливает риск недофинансирования других статей расходов, в том числе и соцвыплат. В госбюджете на 2024 год предусмотрен рост социальных расходов на 25 млрд грн или на 5,3 % до 470 млрд грн. Однако, такой рост ниже запланированного уровня инфляции на 2024 год ‒ 9,7 %. А значит реальный размер пенсий и социальных выплат сократится. Также из-за высокой инфляции в 2022 г. реальные социальные выплаты существенно сократились в 2022-23 гг. Даже после повышения реальные социальные выплаты в 2024-м будут в среднем ниже, чем в 2021-м ‒ на 14,4 %. Кроме того, из-за значительного дефицита Госбюджета не исключено, что финансирование социальных расходов будет происходить с задержками, индексация пенсий и других выплат может быть отсрочена. Напомним, что в 2023-м в период между отопительными сезонами большинство людей, получающих субсидии, их не получили. Власти под разными предлогами переносили назначение субсидий, пока не наступил отопительный сезон. На отопительный сезон субсидии назначили, а о тех, что не были назначены весной ‒ забыли. Такая ситуация может повториться и в 2024-м. Но, несмотря на значительный дефицит Госбюджета, социальные выплаты, хотя и с возможными задержками, будут продолжаться. Однако источником такого финансирования в значительной степени будет эмиссия Нацбанка, что может привести к увеличению инфляции сверх прогноза, заложенного в Госбюджете", ‒ сказал он.

Как рассказал "Главреду"Дмитрий Франчук, помощь малообеспеченным семьям в 2024 году будет повышена до 130% соответствующего прожиточного минимума. Для детей в возрасте до 6 лет сумма будет составлять 3331,9 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 4154,8 гривен, для людей с инвалидностью - 3936,4 гривен. Помощь на детей будет повышена до 100% соответствующего прожиточного минимума. Для детей в возрасте до 6 лет это будет составлять 2361 гривну, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3200 гривен.

"Эти повышения социальных выплат были предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2024 год. Однако, несмотря на это, правительство Украины призывает граждан быть готовыми к тому, что в 2024 году социальные выплаты могут быть сокращены или заморожены из-за дефицита бюджета. Дефицит бюджета Украины в 2023 году составил около 100 миллиардов гривен. Ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета будет еще больше, поскольку война в Украине продолжается", ‒ сказал эксперт.

Продукты2024
Будут ли дорожать продукты? / УНИАН

Ждать ли украинцам подорожания продуктов с 1 января?

"В Украине с первых чисел января поднимутся цены на продукты и ускорится инфляция", - заявлял глава НБУ Андрей Пышный.

По его мнению, подорожание продуктов избежать не получится. В среднем цены на основные пищевые продукты уже в январе поднимутся на 5%. В первую очередь, подорожают продукты, которые везут в Украину из Европы: молочные продукты, цитрусовые, макаронные изделия, газированные напитки, тепличные овощи.

Главными причинами роста цен глава НБУ называет удорожание логистики в результате блокирования границы Украины. Кроме того, есть еще один фактор, который приведет к быстрому росту цен – сокращение запасов овощей, собранных в Украине. Большинство нового урожая было распродано еще осенью, но на зимнее хранение заложен очень ограниченный запас овощной продукции.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий говорил в интервью порталу "УНИАН", что на некоторые товары может возникнуть дефицит из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков.

"Могут возникать дефициты, начиная с соли, потому что, к сожалению, украинское производство во временной оккупации. А также других продуктов, которые у нас не выращиваются. К примеру, цитрусовых, бананов. Также морепродуктов, потому что у нас сейчас нет доступа к морю, чтобы полноценно их вылавливать. Это не обязательно что-то "лакшери" – речь идет об обычном хеке и другой замороженной рыбе", - сказал он.

Как рассказал "Главреду"Александр Хмелевский, ожидается, что, прежде всего, в Украине вырастут цены на яйца и мясо птицы, также вырастут цены на овощи и фрукты ‒ примерно на 10-20%.

"Ожидается рост цен на мясо, потому что растут цены на корма. В случае, если зимой будут веерные отключения электроэнергии, как это было прошлой зимой, то это приведет к еще большему росту цен на продовольствие. Прежде всего вырастут цены на яйца и мясо птицы, также вырастут цены на овощи и фрукты. Пока не ожидается рост цен на муку, масло и макаронные изделия. Несколько могут вырасти цены на хлеб, из-за роста зарплат и других расходов. Благодаря хорошему урожаю, значительно снизились цены на гречку. Из-за высоких цен на нее в прошлом году многие аграрии посеяли гречку и собрали в этом году немалый урожай, что привело к падению цен. Однако, из-за низких цен, в следующем году ожидается значительное сокращение посевов гречки, а значит цены снова вырастут. На цены будет в значительной степени влиять валютный курс гривны. Ведь наш аграрный сектор зависит от импортных поставок топлива, удобрений, средств защиты растений, посевного материала и тому подобное. Девальвация гривны может привести к росту себестоимости украинской продукции, также возрастет стоимость импортного продовольствия. В целом в зимний период следует ожидать роста цен на молочную продукцию, яйца, мясо, овощи и фрукты на 10-20%", ‒ сказал он.

Дмитрий Франчук настроен боле пессимистично и утверждает, что в среднем цены на продукты в Украине вырастут на 20% с 1 января 2024 года. По его мнению, это означает, что стоимость продуктовой корзины для среднестатистической украинской семьи может вырасти на 2-3 тысячи гривен в месяц.

Больше всего, по мнению Франчука, подорожать могут такие продукты питания:

  • Мясо и мясопродукты (на 25-30%);
  • Рыба и морепродукты (на 20-25%);
  • Молоко и молочные продукты (на 15-20%);
  • Яйца (на 15-20%);
  • Хлеб и хлебобулочные изделия (на 10-15%);
  • Овощи (на 10-15%);
  • Фрукты (на 10-15%).
Переселенцы2024
Что будет с выплатами для переселенцев? / УНИАН

Какая будет ситуация с выплатами для ВПЛ с 1 января?

Согласно постановлению Кабмина №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан ‒ однако это касается только тех, кто обратился за выплатами впервые.

В 2024 году выплаты будут отменены гражданам, чье материальное состояние позволяет делать крупные покупки и осуществлять инвестиции.

Как рассказал "Главреду"Александр Хмелевский, ранее назначенные выплаты будут выплачиваться до 31 января 2024 года. А с 1 февраля часть людей потеряет право на выплаты. Выплаты будут платить только тем переселенцам, которые впервые обратились за выплатами после 1 августа 2023 года и соответствуют целому ряду критериев:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1-го января эта сумма составит 9444 грн);
  • в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет или тяжелобольными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью 1-й группы, или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью 1-й или 2-й группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-ти летнего возраста;
  • физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специального и высшего образования, место жительства которых не зарегистрировано в общежитии.
  • в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых шести месяцев получения ВПЛ поспособствовала своей экономической самостоятельности (трудоустроилась, начала деятельность как ФЛП или получила грант на бизнес, обучение и т.д.) и среднемесячный доход которого не превышает 3-х прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, потеряют право на выплаты те переселенцы, которые:

  • находились за границей более 30 календарных дней без уважительных и подтвержденных документами причин;
  • вернулись к покинутому месту жительства; приобрели квартиру, дом или земельный участок на сумму более 100 тысяч грн;
  • приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;
  • имеют собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метра на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются оккупированными; приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч грн;
  • имеют на депозитном счете средства на общую сумму более 100 тысяч грн.

По мнению Хмелевского, нынешняя сумма выплат для ВПЛ является мизерной (3 тысячи грн в месяц на людей с инвалидностями и детей и 2 тысячи грн для других людей) и явно нуждается в увеличении.

Курсдоллара2024
Курс доллара2024 / коллаж Главред, фото УНИАН

Какие прогнозы относительно курса доллара с 1 января?

В конце 2023-го курс доллара в Украине начал расти и по состоянию на 27 декабря он на межбанке составлял 37,585 грн. Нацбанк при этом по-прежнему остается главным игроком на валютном рынке, тратя из золотовалютных резервов около 500–700 млн долларов США в неделю. Этому предшествовало решение НБУ отказаться от фиксированного курса, который держался с начала войны.

"Когда НБУ перешел в режим управляемой гибкости курса, то четко задекларировал свою позицию: рынок должен двигаться в обе стороны. Курс, который мы сейчас видим, хоть и при присутствии НБУ, все же определяется балансом спроса и предложения", – утверждал руководитель Нацбанка Андрей Пышный.

Как рассказал "Главреду"Александр Хмелевский, перспективы международного финансирования Украины в 2024 году выглядят не слишком оптимистично, поэтому шансы на обеспечение стабильного курса доллара тоже несколько снизились (плюс экспорт украинских товаров продолжает сокращаться).

"Резервы Нацбанка хотя и находятся на достаточно высоком уровне, однако снижаются четвертый месяц подряд. Нацбанк вынужден ежемесячно тратить более 2 млрд долларов валютных резервов на финансирование импорта и поддержку курса гривны. Если международное финансирование в 2024 году существенно сократится, то Нацбанку придется существенно усилить девальвацию гривны. Также девальвации будет способствовать отказ Нацбанка от фиксированного курса и снятие ряда валютных ограничений. В случае негативного сценария развития событий девальвация будет более существенной, чем запланировано. Не исключено, что к концу 2024 года курс гривны может снизиться до 50 грн за доллар", ‒ говорит он.

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пенсии переселенцы социальные выплаты курс доллара цены на продукты Андрей Пышный
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