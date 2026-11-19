Модная блогерша Мария Томнюк показала, с какой обувью и верхней одеждой сочетать джинсы зимой.

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Джинсы - мода зимы 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, inmyherera; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как носить джинсы зимой 2027

С какой обувью сочетать джинсы в холодное время года

Как создать модный образ с джинсами и шубой

Джинсы остаются универсальной основой зимнего гардероба, но именно правильно подобранная обувь и верхняя одежда помогают сделать образ актуальным и выразительным. Главред поделится тремя формулами, которые легко повторить в повседневной жизни.

Джинсы с меховыми лоферами и носками

Сочетание джинсов с меховыми лоферами и плотными носками будет на пике популярности, рассказывает модная блогерша Мария Томнюк. Стоит выбирать модели из шерсти или кашемира в серых, молочных или шоколадных оттенках, а лучше всего для этой комбинации подойдут прямые или слегка укороченные джинсы.

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"Первая формула - это джинсы плюс меховые лоферы и носки. Выбирайте не обычные хлопковые, а плотные из шерсти или кашемира. В сером, молочном или шоколадном оттенке. Пусть они выглядывают из лоферов, в этом вся фишка. Джинсы выбирайте прямые или слегка укороченные. Можно с подворотом на 3–4 см", - посоветовала Мария Томнюк.

Джинсы с лоферами / скриншот из видео

Джинсы-клёш с ботильонами с острым носком

Вторая формула подойдет тем, кто любит элегантные силуэты. Для неё блогер советует выбирать длинные джинсы, которые почти касаются пола, желательно клеш. Их стоит сочетать с ботильонами с острым носком, чтобы носок обуви немного выглядывал из-под денима.

"Вторая формула - это джинсы плюс ботильоны с заостренным носком. Здесь джинсы, наоборот, должны быть длинными, почти до пола. Лучше - клеш. Они ниспадают по ноге, а заостренный носок ботильонов выглядывает из-под джинсов, визуально удлиняя ногу. Добавьте длинное пальто, ремень - и вы создадите роскошный, стильный и базовый образ", - пояснила блогер.

Джинсы с ботильонами / скриншот из видео

Джинсы и шуба

Также в тренде будет сочетание обычных голубых джинсов и пушистой шубы. Такой комплект построен на контрасте простого повседневного низа и объёмного акцентного верха. Дополнить его можно ботинками на плоской подошве.

"Третья, моя любимая формула - джинсы плюс шуба. Сочетайте обычные голубые джинсы, черную водолазку и пушистую шубу. И сюда можно добавить ботинки на плоской подошве. Простой низ и эффектный верх создают очень красивый контраст, на котором держится весь стиль", - поделилась Мария Томнюк.

Джинсы и шуба / скриншот из видео

Как носить джинсы зимой 2027 года - советы блогерши смотрите здесь.

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