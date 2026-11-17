Ирина Храмцова показала, как с помощью цветов и принтов создать гармоничный зимний образ.

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Зимние аксессуары 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, Lixia_x

Вы узнаете:

Как сочетать шапку и шарф с пальто зимой 2027

Какие цвета помогут сделать зимний образ элегантным

Как добавить яркий акцент с помощью шарфа

Зимний гардероб не ограничивается выбором теплого пальто и удобной обуви. Именно сочетание шапки и шарфа может сделать образ завершенным, подчеркнуть индивидуальный стиль или добавить ему выразительный акцент. Главред расскажет о нескольких способах сочетания зимних аксессуаров.

Как сочетать шапку и шарф с пальто

Самый простой способ создать гармоничный зимний образ - подобрать шапку и шарф одного оттенка, советует стилистка Ирина Храмцова. Такое сочетание выглядит сдержанно и целостно, поэтому подойдет тем, кто предпочитает классические решения.

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Комплект шапки и шарфа / скриншот из видео

Еще один вариант - собрать весь комплект в оттенках одной цветовой гаммы. Пальто, шапка и шарф, подобранные в тон, создают изысканное сочетание и визуально удлиняют силуэт.

"Пальто, шарф и шапка в оттенках одного цвета - это элегантно, изысканно, визуально удлиняет образ", - пояснила стилистка.

Монохромный образ / скриншот из видео

Если хочется добавить образу немного выразительности, можно оставить пальто и шапку в одной цветовой гамме, а шарф выбрать в другом оттенке. Такой небольшой акцент освежает комплект и делает его интереснее. Однотонный шарф можно заменить на модель с принтом. Такой аксессуар привлекает внимание и придает образу динамику.

"Заменяем однотонный шарф на шарф с принтом, и образ становится более эффектным", - считает Ирина Храмцова.

Шарф с принтом / скриншот из видео

Для тех, кто не боится экспериментов, стилистка предлагает сочетать пальто, шапку и шарф в трех разных цветах. Это более смелое решение, которое позволяет поиграть с оттенками и создать заметный образ.

Образ с тремя цветами / скриншот из видео

Как сочетать зимние аксессуары - советы стилиста смотрите здесь.

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