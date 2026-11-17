Правительство готовит резервные схемы движения транспорта, а Еврокомиссия уже приняла первые решения о поддержке украинской логистики.

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Россия атаковала сразу два моста в Киеве - Зеленский дал срочное поручение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления:

По Южному мосту в Киеве РФ выпустила четыре баллистические ракеты

По Северному мосту - ещё три, сроки восстановления уже определены

МВД должно подготовить резервные схемы движения транспорта

В ночь на 17 ноября российская оккупационная армия выпустила по мостам Киева семь баллистических ракет: четыре были направлены на Южный мост, ещё три - на Северный. После баллистической атаки на столицу движение по обоим мостам перекрыли. Об этом после совещания сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

На совещании заслушали отдельный доклад о ситуации с логистикой после ударов.

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"Этой ночью было четыре баллистических ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок для восстановления", - написал Зеленский.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Конкретных сроков ремонта мостов президент публично не назвал. В то же время МВД Украины получило отдельные поручения по реорганизации транспортных потоков в столице и других городах.

"Нужны четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий", - подчеркнул глава государства.

Как ЕС поможет украинской логистике

Отдельно на селекторной конференции обсудили реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой Зеленский договорился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии, также были определены дальнейшие шаги. Детали программы, в частности её объём, президент не раскрыл.

Министр здравоохранения доложил об организации экстренной медицинской помощи в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах, где Россия стремится нарушить транспортное сообщение.

"Должны быть четкие гарантии бесперебойной работы всех служб", - подчеркнул Зеленский.

Что известно об отключениях света в областях

Последствия российского удара по энергосети устраняют в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

"На данный момент в этих трех областях наблюдаются значительные отключения электричества", - отметил президент.

На совещании также заслушали доклад о восстановлении критически важной инфраструктуры и сроках возобновления графиков. Кроме того, Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ дополнительную защиту объектов инфраструктуры, энергетики и промышленности от российских дронов в областях, где до сих пор не хватает сил и средств для сбивания "шахедов". Этот вопрос поручили подготовить на Ставку.

Также после встречи с представителями аграрной сферы президент рассчитывает на этой неделе получить от правительства ответ, когда именно начнут действовать меры поддержки экспорта украинской агропродукции.

"Времени ждать нет", - подчеркнул он.

ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

Могут ли удары по мостам парализовать Киев

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью "Главреду" отметил, что полностью остановить столицу ударами по мостам врагу вряд ли удастся, хотя временный транспортный паралич возможен.

"Полностью парализовать Киев таким способом вряд ли возможно. Разве что на определенный промежуток времени", - подчеркнул специалист.

Главную угрозу эксперт видит в резком увеличении времени в пути между берегами, ведь, согласно довоенным данным, большинство рабочих мест сосредоточено на правом берегу.

"Если сейчас по нормативам речь идет примерно о 45 минутах, то после перекрытия нескольких мостов поездка может длиться полтора-два часа в одну сторону", - пояснил Беспалов.

Отдельно аналитик обратил внимание на риски для экстренных служб - именно этот вопрос сегодня рассматривали на селекторном совещании.

"Другое дело - экстренный транспорт. Если из-за пробок скорая помощь или другие службы не смогут вовремя приехать, тогда возможны уже человеческие трагедии", - подытожил эксперт.

Удары по мостам Киева - последние новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 16 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Тогда мэр города Виталий Кличко сообщил, что под ударом оказались два моста через Днепр. Предупреждение о баллистической угрозе объявили Воздушные силы ВСУ.

Утром 17 ноября столицу атаковали снова, взрывы в городе прогремели около 05:40. После ночного удара по Киеву без тепла остались 317 домов Дарницкого района, а зеленая линия метро курсирует только между Сырцем и Выдубичами. Общественный транспорт между берегами перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты.

Ранее советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал, что альтернативные переправы не смогут полностью заменить мосты. По его словам, паромные и понтонные переправы могут быть лишь аварийным решением для важных грузов. Понтоны, как отметил Бескрестнов, уязвимы даже перед одним "шахедом".

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