Откладывать мытье окон до весны не стоит - зимой эта процедура помогает выявить проблемы, которые часто остаются незамеченными.

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Можно ли мыть окна зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему стоит мыть окна зимой

Какие части окон требуют особой очистки

Как правильно ухаживать за окнами в холодное время года

Мытье окон обычно откладывают до весны, ведь осенью и зимой погода быстро сводит на нет все усилия. Однако регулярная очистка в холодное время года важна не только для чистоты стекол.

Главред расскажет, зачем нужно мыть окна зимой.

Почему зимой важно мыть окна

В холодное время года световой день становится короче, поэтому каждый солнечный луч важен. Пыль, пятна от дождя и уличная грязь на стекле уменьшают количество естественного света в комнатах. Чистые окна помогают сделать помещение светлее, особенно если окна выходят на север или затенены соседними домами, пишет Elle.hu.

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Помимо стекол, рекомендуем тщательно очищать подоконники и рамы. В их углублениях скапливаются пыль, песок и мелкий мусор, которые могут препятствовать отводу воды.

Какую часть окна нельзя оставлять грязной

Особое внимание стоит уделить дренажным отверстиям в нижней части рамы. Они отводят дождевую воду наружу, но из-за скопления грязи могут забиваться. В результате вода задерживается внутри конструкции и вызывает проблемы.

Для очистки доступных углублений достаточно мягкой щетки или насадки пылесоса. Не стоит использовать ножи, проволоку и другие острые предметы. Также важно убедиться, что отверстия действительно предназначены для отвода воды, ведь конструкция разных окон различается.

Что конденсат на окнах может рассказать о доме

Зимой на стекле часто появляется конденсат. Если вода регулярно скапливается у рамы, подоконник остается мокрым или вокруг окна появляются тёмные пятна, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности.

Такие условия способствуют появлению плесени. Причиной могут быть недостаточная вентиляция, высокая влажность воздуха или холодные поверхности окон. Поэтому во время уборки стоит осмотреть рамы и участки вокруг них. Если проблема повторяется, нужно наладить вентиляцию или проверить состояние конструкции.

Как избавиться от конденсата на окнах / Инфографика: Главред

Как правильно мыть окна зимой

Для уборки выбирайте сухой безветренный день с плюсовой температурой. На морозе вода может замерзнуть на стекле и рамах. Также не стоит использовать горячую воду на холодном стекле из-за резкого перепада температур.

Сначала очистите рамы и подоконники мягкой щеткой, а затем протрите их теплой водой с небольшим количеством моющего средства. После этого помойте стекло специальным средством или водой с мягким моющим раствором. Остатки влаги удалите скребком и вытрите поверхность микрофиброй.

В конце обязательно высушите нижнюю часть рамы и углубления, чтобы там не оставалась вода.

Не используйте для очистки рам агрессивные кислоты, абразивные порошки и растворители - они могут повредить поверхность и уплотнители.

Поврежденные уплотнители, постоянная влага или вздутие штукатурки вокруг окна требуют отдельной проверки. Обычная уборка такие проблемы не устранит.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

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