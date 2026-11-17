Вы узнаете:
- Почему стоит мыть окна зимой
- Какие части окон требуют особой очистки
- Как правильно ухаживать за окнами в холодное время года
Мытье окон обычно откладывают до весны, ведь осенью и зимой погода быстро сводит на нет все усилия. Однако регулярная очистка в холодное время года важна не только для чистоты стекол.
Главред расскажет, зачем нужно мыть окна зимой.
Почему зимой важно мыть окна
В холодное время года световой день становится короче, поэтому каждый солнечный луч важен. Пыль, пятна от дождя и уличная грязь на стекле уменьшают количество естественного света в комнатах. Чистые окна помогают сделать помещение светлее, особенно если окна выходят на север или затенены соседними домами, пишет Elle.hu.
Помимо стекол, рекомендуем тщательно очищать подоконники и рамы. В их углублениях скапливаются пыль, песок и мелкий мусор, которые могут препятствовать отводу воды.
Какую часть окна нельзя оставлять грязной
Особое внимание стоит уделить дренажным отверстиям в нижней части рамы. Они отводят дождевую воду наружу, но из-за скопления грязи могут забиваться. В результате вода задерживается внутри конструкции и вызывает проблемы.
Для очистки доступных углублений достаточно мягкой щетки или насадки пылесоса. Не стоит использовать ножи, проволоку и другие острые предметы. Также важно убедиться, что отверстия действительно предназначены для отвода воды, ведь конструкция разных окон различается.
Что конденсат на окнах может рассказать о доме
Зимой на стекле часто появляется конденсат. Если вода регулярно скапливается у рамы, подоконник остается мокрым или вокруг окна появляются тёмные пятна, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности.
Такие условия способствуют появлению плесени. Причиной могут быть недостаточная вентиляция, высокая влажность воздуха или холодные поверхности окон. Поэтому во время уборки стоит осмотреть рамы и участки вокруг них. Если проблема повторяется, нужно наладить вентиляцию или проверить состояние конструкции.
Как правильно мыть окна зимой
Для уборки выбирайте сухой безветренный день с плюсовой температурой. На морозе вода может замерзнуть на стекле и рамах. Также не стоит использовать горячую воду на холодном стекле из-за резкого перепада температур.
Сначала очистите рамы и подоконники мягкой щеткой, а затем протрите их теплой водой с небольшим количеством моющего средства. После этого помойте стекло специальным средством или водой с мягким моющим раствором. Остатки влаги удалите скребком и вытрите поверхность микрофиброй.
В конце обязательно высушите нижнюю часть рамы и углубления, чтобы там не оставалась вода.
Не используйте для очистки рам агрессивные кислоты, абразивные порошки и растворители - они могут повредить поверхность и уплотнители.
Поврежденные уплотнители, постоянная влага или вздутие штукатурки вокруг окна требуют отдельной проверки. Обычная уборка такие проблемы не устранит.
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