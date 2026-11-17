О чем идет речь в материале:
- Как стирать кроссовки в стиральной машине
- Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине
- На каком режиме стирать кроссовки
Неправильная стирка кроссовок в стиральной машине может испортить обувь, повредить материалы и привести к потере формы. В то же время некоторые текстильные модели вполне можно стирать таким способом, если соблюдать правила ухода.
Эксперты издания Southern Living рассказали, какая обувь подходит для машинной стирки, как правильно подготовить её к процедуре и почему не стоит использовать сушильную машину. Как постирать кроссовки без ущерба для них - выяснял Главред.
Какие кроссовки можно стирать в стиральной машине
Перед стиркой необходимо проверить этикетку на язычке обуви. Производитель обычно указывает, какие способы очистки разрешены и каких средств следует избегать.
Для машинной стирки лучше всего подходят модели из полотна, хлопка, нейлона, полиэстера и сетки. К этой категории относится немало повседневных кроссовок и спортивной обуви.
В то же время существуют материалы, для которых контакт с водой и механическое вращение в барабане могут иметь негативные последствия.
"Никогда не кладите обувь из кожи или замши в стиральную машину. Вода и механическое вращение могут повредить материалы, изменить их текстуру и привести к потере формы", - предупреждают эксперты Southern Living.
Также машинной стирки не выдерживают некоторые модели с бусинами, пайетками, вышивкой и другими деликатными украшениями. Особенно осторожно нужно обращаться с обувью со структурированной конструкцией, шипами и специальными элементами.
Если нет уверенности, что конкретную пару можно стирать в машине, лучше воспользоваться ручной стиркой.
Как подготовить кроссовки к стирке
Правильная подготовка помогает избавиться от основной грязи ещё до загрузки обуви в барабан. Прежде всего нужно снять шнурки и стельки, если они съёмные.
Для очистки труднодоступных участков подойдет щетка с мягкой щетиной или старая зубная щетка. Ею нужно удалить засохшую грязь, пыль и мусор, особенно с подошвы и ее углублений.
Стойкие пятна следует предварительно обработать пятновыводителем, подходящим для конкретного материала.
"Положите обувь в сетчатый мешок для стирки или старую наволочку, чтобы защитить её во время процедуры. Шнурки также можно положить в отдельный сетчатый мешок, чтобы они не запутывались и не обматывались вокруг других вещей", - советуют специалисты Southern Living.
На каком режиме стирать кроссовки в стиральной машине
Для большинства моделей, допускающих машинную стирку, оптимальным вариантом будет деликатный режим с холодной водой. Такой подход помогает снизить риск усадки, потери цвета и повреждения клеевых соединений.
Для очистки достаточно небольшого количества мягкого жидкого моющего средства. Увеличивать его дозировку из-за сильного загрязнения не нужно.
Особое внимание стоит уделить защите обуви от ударов о барабан. Для этого вместе с кроссовками рекомендуется загрузить несколько старых полотенец.
"Полотенца помогают сбалансировать стиральную машину, защищают обувь от ударов и уменьшают шум, когда она ударяется о барабан", - отмечают эксперты.
Также можно воспользоваться специальными мешочками для стирки обуви. Они дополнительно защищают материал во время вращения барабана.
Отбеливателей и агрессивных моющих средств лучше избегать, если производитель не рекомендует их для конкретного материала.
Смотрите видео о том, как стирать кроссовки:
Как стирать стельки и шнурки от кроссовок
Съемные элементы обуви требуют отдельной очистки. Шнурки можно постирать в сетчатом мешочке или предварительно замочить в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.
После замачивания их нужно аккуратно очистить от остатков грязи и тщательно прополоскать.
Со стельками ситуация сложнее. Некоторые модели можно стирать в стиральной машине, тогда как для других производители рекомендуют исключительно ручную чистку.
"Если рекомендована ручная стирка, используйте мягкую ткань и мыло, а затем вытрите остатки моющего средства", - советуют специалисты.
Перед тем как вернуть стельки и шнурки на место, нужно убедиться, что они полностью высохли.
Как правильно сушить кроссовки после стирки
По завершении цикла стирки обувь нужно сразу достать из стиральной машины. Помещать её в сушильную машину не рекомендуется, даже если материал кажется достаточно прочным.
Высокая температура может повредить клеевые соединения, вызвать усадку отдельных материалов и изменить первоначальную форму кроссовок.
"Используйте чистое полотенце, чтобы промокнуть излишки влаги, а затем набейте каждый кроссовок бумажными полотенцами или чистой сухой тканью. Это поможет впитать воду и сохранить форму обуви", - рекомендуют эксперты Southern Living.
После этого пару нужно оставить в хорошо проветриваемом месте. Важно избегать прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла.
Для ускорения процесса можно использовать вентилятор, который обеспечит циркуляцию воздуха. Надевать кроссовки или вставлять в них стельки и шнурки можно только после полного высыхания.
Как поддерживать чистоту кроссовок между стирками
Не каждое загрязнение требует полноценного цикла в стиральной машине. Регулярный несложный уход поможет дольше сохранять обувь в надлежащем состоянии.
После прогулок по грязным дорогам достаточно удалить щеткой остатки земли и пыли. Резиновые подошвы при необходимости можно протереть отдельно.
Спортивную обувь, в которой активно тренируются, стоит регулярно проветривать между использованием. Частота полноценной очистки зависит от интенсивности ношения и степени загрязнения.
Напомним, как ранее сообщал Главред, польское издание SE.pl посоветовало способ восстановить белоснежный вид скатертей во время стирки. По материалам издания рекомендуется добавить пищевую соду в барабан для освежения белой ткани. Согласно совету автора Юстины Клорек, следует положить одну столовую ложку соды непосредственно в барабан и выбрать программу в соответствии с типом ткани.
Good Housekeeping привело рекомендации по ускорению сушки одежды после стирки в домашних условиях. В материале отмечается, что рекомендуется накрывать сушилку простыней при наличии источника тепла и соблюдении условий вентиляции. Эксперты предупреждают, что рядом должен находиться источник тепла, а переносной обогреватель следует размещать не менее чем в двух метрах от сушилки.
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