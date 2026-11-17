Некоторые продукты могут не только испортить вкус блюда, но и повредить аэрофритюрницу. Эксперты назвали ошибки, которые сокращают срок службы прибора.

https://glavred.info/life/navit-populyarni-produkti-pid-zaboronoyu-shcho-ne-varto-gotuvati-v-aerofrityurnici-10812707.html Ссылка скопирована

Что категорически не рекомендуется класть в аэрофритюрницу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие продукты не рекомендуется готовить в аэрофритюрнице

Почему некоторые блюда могут вызвать задымление и повреждение прибора

Каких ошибок следует избегать при использовании аэрофритюрницы

Аэрофритюрница стала популярным кухонным прибором благодаря возможности быстро готовить блюда с минимальным количеством масла. Картофель фри, куриные крылышки, овощи и даже некоторые виды выпечки получаются хрустящими и аппетитными. Однако не все продукты подходят для приготовления таким способом. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Kertészkedj.hu, принцип работы аэрофритюрницы основан на быстрой циркуляции горячего воздуха. Именно из-за особенностей работы вентилятора и нагревательного элемента некоторые ингредиенты могут готовиться неравномерно, подгорать или создавать опасность для техники.

видео дня

Какие продукты нельзя готовить в аэрофритюрнице

Продукты в жидком кляре

Одной из самых распространенных ошибок является попытка приготовить в аэрофритюрнице рыбу, мясо или овощи, покрытые жидким тестом.

По информации Food Network, в отличие от традиционной жарки в большом количестве масла, горячий воздух не способен мгновенно сформировать корочку на жидком кляре.

В результате тесто стекает через отверстия корзины, прилипает к поверхности и может подгорать.

Особенно проблемными являются блюда типа темпуры или рыбы в пивном кляре.

Вместо этого эксперты рекомендуют использовать классическую панировку из муки, яиц и сухарей. Замороженные панированные полуфабрикаты также обычно хорошо подходят для аэрофритюрницы.

Листовая зелень

Шпинат, салат, листовая капуста и другая легкая зелень могут создавать проблемы при приготовлении.

Мощный вентилятор подхватывает легкие листья, из-за чего они перемещаются внутри корзины и готовятся неравномерно.

Кроме того, зелень может попасть на нагревательный элемент и подгореть.

Специалисты советуют отдавать предпочтение более плотным овощам, в частности брокколи, брюссельской капусте или моркови.

Попкорн

Приготовление попкорна в аэрофритюрнице также может быть опасным для прибора.

По данным Homes & Gardens, поток горячего воздуха способен разбрасывать зерна кукурузы внутри устройства. Они могут попасть на нагревательный элемент или в другие труднодоступные места.

Кроме того, большинство обычных аэрофритюрниц не рассчитаны на приготовление попкорна.

Для такой закуски лучше использовать кастрюлю, сковороду или специальный прибор.

Видео о том, как выбрать аэрогриль, можно посмотреть здесь:

Блюда с большим количеством сыра

Сыр быстро плавится под воздействием высокой температуры, поэтому продукты с большим количеством открытой сырной начинки могут создать беспорядок внутри аэрофритюрницы.

Расплавленный сыр стекает на дно корзины, пригорает и затрудняет очистку.

Однако это не означает, что все сырные блюда непригодны для приготовления.

Например, сырные шарики с прочной панировкой или блюда, в которых сыр надежно удерживается внутри, можно готовить в соответствии с рецептом.

Жидкие соусы и супы

Аэрофритюрница не предназначена для приготовления супов, бульонов и большого количества жидких соусов без специальной посуды.

Под воздействием воздушного потока жидкость может разбрызгиваться, попадать на нагревательные элементы и вызывать загрязнение или задымление.

Особенно нежелательно разогревать в корзине блюда с большим количеством подливы.

Для супов, соусов и других жидких блюд лучше использовать плиту или подходящую посуду в микроволновой печи.

Большая целая курица

Крупные куски мяса и целая курица могут готовиться в аэрофритюрнице неравномерно.

По информации Food Network, грудка иногда успевает пересохнуть, в то время как бедра ещё не достигают безопасной температуры внутри.

Проблема особенно актуальна, если размер птицы не соответствует вместимости корзины.

Для равномерного приготовления лучше разделить курицу на порционные куски.

Готовность птицы необходимо проверять пищевым термометром. Температура внутри самой толстой части мяса должна достигать не менее 74 °C.

Бекон и очень жирное мясо

Жирные продукты могут вызывать сильное задымление во время приготовления.

В частности, бекон выделяет значительное количество жира, который под воздействием горячего воздуха может разбрызгиваться и скапливаться на дне прибора.

В некоторых случаях жир начинает дымиться, а остатки пищи пригорают.

В то же время приготовление бекона в аэрофритюрнице не всегда запрещено. Важно следовать инструкциям производителя, не перегружать корзину и регулярно очищать прибор.

Сырой рис и крупы

Аэрофритюрница не подходит для обычного варки сырого риса, гречки и других круп.

Для приготовления зерновых необходимо достаточное количество воды или бульона, тогда как принцип работы аэрофритюрницы предполагает циркуляцию горячего воздуха.

Поэтому сырой рис может остаться твёрдым даже после длительного нагрева.

Зато предварительно отваренный рис можно использовать для некоторых запеченных блюд.

Что может повредить аэрофритюрницу

Помимо продуктов, специалисты обращают внимание на несколько распространенных ошибок при эксплуатации прибора.

Пергаментная бумага без продуктов

Легкая бумага может подняться под действием вентилятора и попасть на нагревательный элемент. Поэтому не стоит класть пергамент в корзину во время предварительного разогрева. Следует использовать только бумагу, разрешенную производителем, и надежно прижимать её едой.

Масляные спреи

Некоторые магазинные аэрозольные средства содержат добавки, которые могут оставлять стойкий налет на антипригарном покрытии. Для приготовления лучше наносить небольшое количество обычного масла на продукты кисточкой или подходящим распылителем.

Чрезмерное количество продуктов

Если корзина переполнена, горячий воздух не может свободно циркулировать. Из-за этого продукты готовятся неравномерно и теряют хрусткость.

Подгорелая пища

Чрезмерное подрумянивание крахмалистых продуктов, в частности картофеля, может способствовать образованию акриламида. Поэтому рекомендуется готовить продукты до золотистого, а не темно-коричневого цвета.

Неправильная очистка

Не стоит наливать воду с моющим средством в прибор и включать его для очистки, если производитель прямо не разрешает такой способ. Жидкость может попасть в электрические компоненты. Съемные детали следует мыть отдельно в соответствии с инструкцией.

Что лучше всего готовить в аэрофритюрнице

Несмотря на ограничения, аэрофритюрница хорошо подходит для многих популярных блюд.

В частности, в ней можно готовить картофель фри, куриные крылышки, наггетсы, овощи, небольшие кусочки мяса и замороженные панированные продукты.

Главное - не перегружать корзину, правильно подбирать температуру и учитывать особенности каждого продукта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред