На сохранность сала влияют условия приготовления, соблюдение санитарных норм и температура.

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Раскрыт способ хранения сала / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

От чего зависит срок хранения свиного сала

Как сохранить вкус и свежесть сала в холодильнике

Как правильно заморозить сало

Чтобы свиное сало как можно дольше сохраняло приятный вкус, нежный аромат и первоначальную текстуру, важно правильно организовать его хранение.

Имеет значение не только температура в холодильнике, но и способ обработки продукта, количество соли и выбор упаковки, пишет Newsweek.ro.

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От чего зависит срок хранения свиного сала

Единого срока годности для всех видов сала нет. Например, свежий продукт хранится меньше, чем соленый или копченый. Кроме того, на его сохранность влияют условия приготовления, соблюдение санитарных норм и температура.

Рассмотрим основные разновидности:

Свежее несоленое сало. Такой продукт желательно держать в холодильнике при температуре не выше +4°C и использовать в течение 3–5 дней. Это ориентир для свежей свинины, а не гарантия безопасности продукта.

Такой продукт желательно держать в холодильнике при температуре не выше +4°C и использовать в течение 3–5 дней. Это ориентир для свежей свинины, а не гарантия безопасности продукта. Домашнее соленое сало. Соль замедляет развитие микроорганизмов, однако продолжительность хранения зависит от рецепта, степени просаливания и температурного режима. Лучше держать его в закрытой емкости в холодильнике.

Соль замедляет развитие микроорганизмов, однако продолжительность хранения зависит от рецепта, степени просаливания и температурного режима. Лучше держать его в закрытой емкости в холодильнике. Копченое сало. Для магазинного продукта необходимо ориентироваться на срок годности, указанный производителем. Домашнее копченое сало хранится по-разному в зависимости от технологии приготовления, количества соли и соблюдения гигиены.

Для магазинного продукта необходимо ориентироваться на срок годности, указанный производителем. Домашнее копченое сало хранится по-разному в зависимости от технологии приготовления, количества соли и соблюдения гигиены. Нарезанное сало. Ломтики быстрее подвергаются воздействию воздуха, поэтому их желательно употреблять раньше, чем целый кусок. Остатки нужно сразу убирать в холодильник.

Если необходимо сохранить продукт на более продолжительное время, можно воспользоваться морозильной камерой. При температуре около -18°C правильно упакованное сало способно сохранять хорошие вкусовые свойства в течение нескольких месяцев.

Как сохранить вкус и свежесть сала в холодильнике

Даже качественный продукт может быстро испортиться, если оставить его без упаковки или хранить рядом с источниками посторонних запахов. Чтобы этого избежать, придерживайтесь нескольких рекомендаций.

Используйте подходящую упаковку

Не стоит оставлять сало на открытой тарелке или хранить без защиты. Лучше завернуть его в пергамент, пищевую пленку либо поместить в герметичный контейнер. Это уменьшит контакт с воздухом и защитит продукт от посторонних запахов.

Следите за температурой

Оптимальная температура холодильника для хранения скоропортящихся продуктов - не выше +4°C. Выбирайте полку с устойчивым охлаждением. Дверца для этой цели не подходит из-за частых перепадов температуры. Также не рекомендуется надолго оставлять сало на кухонном столе.

Не кладите рядом продукты с резким ароматом

Сало способно впитывать запахи окружающих продуктов. Особенно нежелательно держать его рядом с рыбой, луком, чесноком и копченостями. Герметичная упаковка поможет сохранить характерный аромат.

Не нарезайте весь кусок заранее

Чем меньше площадь продукта контактирует с воздухом, тем лучше он сохраняет свои свойства. Поэтому лучше отрезать необходимое количество непосредственно перед употреблением, а оставшуюся часть сразу возвращать в холодильник.

Как правильно заморозить сало

Заморозка выручит, если вы приобрели большой кусок или приготовили запас домашнего сала, который не планируете съесть в ближайшие дни.

Чтобы продукт не потерял вкус и аромат, соблюдайте простую последовательность:

Разделите сало на порционные куски. Так не придется размораживать весь запас ради небольшого количества.

Каждый кусок отдельно заверните в пищевую пленку или положите в специальный пакет для морозильной камеры.

Максимально удалите воздух из упаковки. Это поможет избежать высыхания и ухудшения вкуса из-за воздействия холодного воздуха.

Укажите на упаковке дату заморозки, чтобы контролировать срок хранения.

Поддерживайте температуру морозильной камеры на уровне -18°C или ниже.

Размораживать сало лучше постепенно, переложив необходимую порцию из морозилки в холодильник. Повторно замораживать уже размороженный продукт не рекомендуется.

Правильная упаковка, стабильная температура и соблюдение сроков хранения помогут дольше сохранить вкус и качество свиного сала. При этом не стоит употреблять продукт, если появились признаки порчи: неприятный или прогорклый запах, слизь, необычное изменение цвета.

Смотрите видео - приготовление смальца:

В видео демонстрируется простой способ приготовления домашнего смальца: от подготовки свиного жира до его вытапливания и получения ароматного продукта, который можно использовать для приготовления различных блюд.

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