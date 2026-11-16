Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

В Кремле заговорили о скором мире: почему эксперты не верят россиянам

Виталий Кирсанов
16 ноября 2026, 18:49обновлено 16 ноября, 19:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Кремле якобы сказали депутатам Госдумы готовиться к "победе" в войне против Украины.
Кремль якобы велел депутатам
Кремль якобы велел депутатам "Единой России" готовиться к "победе" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко

  • Кремль якобы велел депутатам "Единой России" готовиться к "победе"
  • Вадим Денисенко уверен: до марта ничего не изменится
  • Кремль одновременно говорит о мире и отказывается от перемирия

Администрация Путина якобы велела депутатам Госдумы от "Единой России" готовиться к "победе" в войне против Украины и к одновременному возвращению с фронта всех участников боевых действий. При этом сроков окончания войны в Кремле не назвали. В тот же день, когда это стало известно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает временное перемирие и "спецоперация продолжается".

Главред выяснил, зачем оккупанты заговорили о скором мире.

видео дня

Что Кремль сказал депутатам Госдумы о "победе" в войне против Украины

Закрытый семинар для фракции "Единая Россия" прошел 13-14 ноября. Детали 15 ноября со ссылкой на анонимного собеседника обнародовало российское издание "Ведомости". На мероприятии выступили первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, председатель партии Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Собеседник пропагандистского издания пересказал установку, которую услышали парламентарии. Как именно депутаты должны готовиться к "победе" и что считать ее итогом, не уточняется.

"Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда одномоментно со спецоперации вернутся участники боевых действий", - передал источник.

Кириенко также посоветовал депутатам стать "ближе к народу": по его словам, рядовые россияне считают их далекими от собственных проблем.

Подробности о "победной" повестке выходят далеко за пределы одной фразы. "Ведомости" опросили пятерых участников и выяснили, что семинар прошел в подмосковной мастерской управления "Сенеж". Из 349 депутатов фракции приехали около сотни, а такие встречи планируют проводить регулярно.

На заседании впоминались и предстоящие в 2030 году президентские выборы в РФ. По данным СМИ, Кириенко заявил, что якобы этой весной настроения избирателей начали меняться и ситуацию с рейтингами "Единой России" удалось переломить в августе.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Вадим Денисенко уверен: до марта ничего не изменится

Утечку с семинара в Украине восприняли скептически. Политический аналитик и нардеп VIII созыва Вадим Денисенко в Facebook назвалпубликации о встрече Кириенко с фракцией "контролируемым сливом". По его оценке, тезис о скором мире адресован прежде всего внутренней аудитории.

"До марта все равно ничего не будет", - уверен Денисенко.

Аналитик связывает время утечки с положением дел внутри России. По его словам, власти пытаются поддержать настроения в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и новой волны бензинового кризиса.

Реальную подготовку Москвы к окончанию боевых действий, считает Денисенко, выдали бы новые ограничения для граждан. Пока, отмечает он, ничего подобного не видно.

"Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-то очередные запреты", - пишет аналитик.

Но даже такие шаги, по его мнению, ничего не гарантируют, потому что у Кремля всегда готово объяснение на случай провала. Автор также напомнил, что похожие обещания от того же чиновника уже звучали.

"Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, управляющие миром. Для особо доверчивых напомню: примерно то же самое и при схожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад", - подчеркнул Денисенко.

Песков отказался от временного перемирия с Украиной

Пока одна башня Кремля обещает депутатам скорое возвращение военных, другая на публике говорит о продолжении боевых действий. 16 ноября пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, как ночная атака на Крымский мост соотносится с мирным процессом. Москва, по его словам, не согласна на паузу в боевых действиях.

"Мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек - это то, что должно к этому миру нас и привести", - сказал Песков.

Отказ от прекращения огня представитель Кремля объяснил тем, что перемирие даст Украине передышку. Детали контактов с американскими спецпосланниками Москва раскрывать не намерена, а сам процесс урегулирования, по его словам, "растянут по времени".

"Мы (не дадим) шаг для киевского режима, который позволит ему подзалечить раны, серьезные раны, которые наносим этому режиму", - заявил спикер Кремля.

Кремль одновременно говорит о мире и отказывается от перемирия

Слова Кириенко и Пескова прозвучали почти одновременно, но адресованы разным людям. Так считает эксперт Украинского института политики Ева Декай. В комментарии изданию "Комментарии" она призвала не рассматривать "мирный" сигнал отдельно от брифинга в Кремле и напомнила, что сведения о семинаре пришли не официально, а через анонимные источники.

"Этот сигнал следует рассматривать в контексте, а не обособленно. Параллельно с этим заявлением сегодня Песков говорил об отказе от временного перемирия и Москва не даст Украине передышки. Кроме того, это не официальная информация, а "утечка", - подчеркнула Декай.

По оценке аналитика, Кириенко в российской власти курирует внутреннюю политику и пропаганду, а в круг тех, кто решает судьбу войны, не входит. Поэтому она считает, что россиянам показывают "свет в конце тоннеля" на фоне потерь на фронте, регулярных ударов по НПЗ и роста налогов. Реальных шагов к окончанию войны, по ее словам, не видно.

"Важно, что Кириенко при этом не называет никаких терминов. Это не первый подобный информационный вброс от его команды. Следующие переговоры с высокой вероятностью зайдут в тупик – и после таких заявлений российская пропаганда снова переложит вину за это на украинскую и западную стороны. А своему населению скажут, что готовились к миру, но мира им достичь не дали", - заявила эксперт.

"При том, что реальных сигналов типа хотя бы частичной демобилизации пока нет, наоборот – ведется наращивание военного производства и постоянное совершенствование вооружений", - добавила она.

Декай разделяет аудитории двух кремлевских спикеров. Тезисы Кириенко, по ее словам, рассчитаны на россиян. Слова Пескова обращены к администрации США, европейским столицам и Киеву: он отвергает прекращение огня и закрепляет требования к Украине и НАТО. Такую риторику эксперт связывает с итогами встречи в Абу-Даби, где ключевые вопросы остались нерешенными.

"По сути, риторика о мире на столетие – эвфемизм требования демилитаризации Украины, ограничение западных гарантий безопасности и закрепление влияния РФ в Восточной Европе. А призывы Кириенко "готовиться к миру" – попытка продать собственному населению затяжную войну в виде ее быстрого финала. Украинцам хорошо знакомо это успокаивающее – о войне, которая закончится вот-вот, за условные две-три недели", - констатировала Декай.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина, США и Европа провели переговоры: Зеленский раскрыл первые результаты

Украина, США и Европа провели переговоры: Зеленский раскрыл первые результаты

20:20Украина
Фонари на 20% мощности и темные парки - как теперь освещают Киев

Фонари на 20% мощности и темные парки - как теперь освещают Киев

20:11Энергетика
РФ подготовила более 50 ракет для массированного удара по Украине: названы сроки и цели

РФ подготовила более 50 ракет для массированного удара по Украине: названы сроки и цели

19:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

Китайский гороскоп на завтра, 17 ноября: Драконам - забота, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра, 17 ноября: Драконам - забота, Козлам - стресс

Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Последние новости

20:20

Украина, США и Европа провели переговоры: Зеленский раскрыл первые результаты

20:15

На Киевщине военный в "самоволке" взорвал гранату: много погибших

20:11

Фонари на 20% мощности и темные парки - как теперь освещают Киев

19:48

Как не угробить авто: одна зимняя привычка поможет сэкономить на ремонтеВидео

19:43

РФ подготовила более 50 ракет для массированного удара по Украине: названы сроки и цели

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
19:31

Период неудач подходит к концу: 4 знака зодиака получат шанс на счастье

19:25

Тайна раскрыта: объявлено имя нового Джеймса Бонда

19:10

Украина не вступит в ЕС, и это не плохо: Андрусив назвал четыре причинымнение

19:08

Секрет запеченного картофеля, как в ресторане: одна привычка портит результат

Реклама
18:51

Николов заработал на сотрудничестве с ЦПК Шабунина 5,3 млн грн и не уплатил армии 900 тыс. грн налогов, — Гетманцев

18:49

В Кремле заговорили о скором мире: почему эксперты не верят россиянам

18:42

Немцы определили идеальную температуру для каждой комнаты: цифры различаются

18:41

Настоящее сокровище с барахолки: как найти "клад" на секонд-хендеВидео

18:34

23 отмененных решения: СМИ проанализировали судебную практику судьи-спикера ВАКС Николая Глотова

18:21

Подруга жены руководителя САП обсуждала с гадалкой незаконное обогащение семьи Клименко и имущество, оформленное на родителей, — Кравченко

18:19

Мандарины не будут гнить и засыхать: где их на самом деле нужно хранить

18:19

Мужчине грозит более 150 тысяч гривен штрафа за песок в машине - что он сделалВидео

17:58

Риск ядерной аварии в Украине растет - почему считают опасной зиму-2026

17:55

Обстрелы РФ вызвали масштабное обесточивание в ряде областей: где ситуация наиболее сложная

17:52

Как привлечь деньги и удачу на Рождество: 8 ритуалов, которые стоит выполнить перед праздниками

Реклама
17:32

Яичная скорлупа станет ценным удобрением: зачем садоводы заливают её уксусом

17:27

Стекла в машине перестанут запотевать: какую ошибку допускает почти каждый водитель

17:26

Путин меняет позицию по поводу войны против Украины — Трамп раскрыл подробности

17:15

Праздники без выходных: почему 25 декабря и 1 января станут рабочими днями

17:02

В 12 раз больше, чем в августе: сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

16:58

"Потерял музыкантов": Олег Скрипка раскрыл, что произошло с группой "ВВ"

16:57

IP20, IP44, IP65 или IP67: чем отличаются гирлянды и какую выбратьВидео

16:50

Окна перестанут запотевать: что нужно сделать, чтобы удалить лишнюю влагу

16:39

Как проветривать зимой, чтобы в квартире не становилось холодно и не появлялась плесень

16:33

Франция тайно разместила своих военных в Украине – RFI

16:16

Время сомнений подходит к концу: 5 знаков зодиака смогут изменить свою жизнь

16:11

На фронте погиб бывший мэр Равы-Русской – детали

16:06

Какую обувь носить зимой 2027: модная блогерша показала 4 трендаВидео

16:02

Плесень на стенах больше не появится: что нужно сделать перед уборкой

16:00

Арка наклонилась: как выглядит Крымский мост после нового удара и выстоит ли онФото

15:51

Доллар и евро резко полетели вниз: появился курс валют на 17 ноября

15:48

Магнитные бури 17 ноября 2026 года: какой силы будет геомагнитный удар

15:18

НПЗ-пад в России набирает обороты: Силы обороны поразили гигантский завод на Кубани

15:11

"Неподалеку живет Зибров": известный актер выехал из Киева и объяснил причину

14:49

Переговоры о мире в Украине: Австрия предложила Европе план из 4 направлений

Реклама
14:47

Не хлеб и не сухари: секретный ингредиент сделает котлеты в разы сочнее

14:16

Большинство ошибается: какая температура должна быть в холодильнике и почемуВидео

13:37

"Благодарю Анджелину Джоли": Клопотенко выехал из Украины по особому приглашению

13:27

У Путина впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту и сделали заявление о перемирии

12:56

Зачем хозяева раскладывают лавровый лист в курятнике: неожиданная польза специи

12:47

Украина станет разменной монетой: какую сделку могут готовить Трамп, Путин и Си

12:45

"Вы выиграете войну": принц Гарри прибыл в Украину и сделал важное заявление

12:05

Удар РФ по Днепру: под обстрел мог попасть завод известного масла "Олейна"

11:52

"Мне не стыдно, а было очень": Могилевская в слезах рассказала о личной боли

11:44

Готовится новая массированная атака: куда РФ попытается нанести удар

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять