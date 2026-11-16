В Кремле заговорили о скором мире: почему эксперты не верят россиянам

В Кремле якобы сказали депутатам Госдумы готовиться к "победе" в войне против Украины.

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Кремль якобы велел депутатам "Единой России" готовиться к "победе" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко

Кремль якобы велел депутатам "Единой России" готовиться к "победе"

Вадим Денисенко уверен: до марта ничего не изменится

Кремль одновременно говорит о мире и отказывается от перемирия

Администрация Путина якобы велела депутатам Госдумы от "Единой России" готовиться к "победе" в войне против Украины и к одновременному возвращению с фронта всех участников боевых действий. При этом сроков окончания войны в Кремле не назвали. В тот же день, когда это стало известно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает временное перемирие и "спецоперация продолжается".

Главред выяснил, зачем оккупанты заговорили о скором мире.

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Что Кремль сказал депутатам Госдумы о "победе" в войне против Украины

Закрытый семинар для фракции "Единая Россия" прошел 13-14 ноября. Детали 15 ноября со ссылкой на анонимного собеседника обнародовало российское издание "Ведомости". На мероприятии выступили первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, председатель партии Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Собеседник пропагандистского издания пересказал установку, которую услышали парламентарии. Как именно депутаты должны готовиться к "победе" и что считать ее итогом, не уточняется.

"Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда одномоментно со спецоперации вернутся участники боевых действий", - передал источник.

Кириенко также посоветовал депутатам стать "ближе к народу": по его словам, рядовые россияне считают их далекими от собственных проблем.

Подробности о "победной" повестке выходят далеко за пределы одной фразы. "Ведомости" опросили пятерых участников и выяснили, что семинар прошел в подмосковной мастерской управления "Сенеж". Из 349 депутатов фракции приехали около сотни, а такие встречи планируют проводить регулярно.

На заседании впоминались и предстоящие в 2030 году президентские выборы в РФ. По данным СМИ, Кириенко заявил, что якобы этой весной настроения избирателей начали меняться и ситуацию с рейтингами "Единой России" удалось переломить в августе.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Вадим Денисенко уверен: до марта ничего не изменится

Утечку с семинара в Украине восприняли скептически. Политический аналитик и нардеп VIII созыва Вадим Денисенко в Facebook назвалпубликации о встрече Кириенко с фракцией "контролируемым сливом". По его оценке, тезис о скором мире адресован прежде всего внутренней аудитории.

"До марта все равно ничего не будет", - уверен Денисенко.

Аналитик связывает время утечки с положением дел внутри России. По его словам, власти пытаются поддержать настроения в обществе на фоне ухудшения экономической ситуации и новой волны бензинового кризиса.

Реальную подготовку Москвы к окончанию боевых действий, считает Денисенко, выдали бы новые ограничения для граждан. Пока, отмечает он, ничего подобного не видно.

"Перед окончанием войны россияне должны разработать какие-то очередные запреты", - пишет аналитик.

Но даже такие шаги, по его мнению, ничего не гарантируют, потому что у Кремля всегда готово объяснение на случай провала. Автор также напомнил, что похожие обещания от того же чиновника уже звучали.

"Россияне всегда смогут сказать, что мирные переговоры сорвали украинцы, европейцы и рептилоиды, управляющие миром. Для особо доверчивых напомню: примерно то же самое и при схожих обстоятельствах Кириенко говорил два года назад", - подчеркнул Денисенко.

Песков отказался от временного перемирия с Украиной

Пока одна башня Кремля обещает депутатам скорое возвращение военных, другая на публике говорит о продолжении боевых действий. 16 ноября пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, как ночная атака на Крымский мост соотносится с мирным процессом. Москва, по его словам, не согласна на паузу в боевых действиях.

"Мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек - это то, что должно к этому миру нас и привести", - сказал Песков.

Отказ от прекращения огня представитель Кремля объяснил тем, что перемирие даст Украине передышку. Детали контактов с американскими спецпосланниками Москва раскрывать не намерена, а сам процесс урегулирования, по его словам, "растянут по времени".

"Мы (не дадим) шаг для киевского режима, который позволит ему подзалечить раны, серьезные раны, которые наносим этому режиму", - заявил спикер Кремля.

Кремль одновременно говорит о мире и отказывается от перемирия

Слова Кириенко и Пескова прозвучали почти одновременно, но адресованы разным людям. Так считает эксперт Украинского института политики Ева Декай. В комментарии изданию "Комментарии" она призвала не рассматривать "мирный" сигнал отдельно от брифинга в Кремле и напомнила, что сведения о семинаре пришли не официально, а через анонимные источники.

"Этот сигнал следует рассматривать в контексте, а не обособленно. Параллельно с этим заявлением сегодня Песков говорил об отказе от временного перемирия и Москва не даст Украине передышки. Кроме того, это не официальная информация, а "утечка", - подчеркнула Декай.

По оценке аналитика, Кириенко в российской власти курирует внутреннюю политику и пропаганду, а в круг тех, кто решает судьбу войны, не входит. Поэтому она считает, что россиянам показывают "свет в конце тоннеля" на фоне потерь на фронте, регулярных ударов по НПЗ и роста налогов. Реальных шагов к окончанию войны, по ее словам, не видно.

"Важно, что Кириенко при этом не называет никаких терминов. Это не первый подобный информационный вброс от его команды. Следующие переговоры с высокой вероятностью зайдут в тупик – и после таких заявлений российская пропаганда снова переложит вину за это на украинскую и западную стороны. А своему населению скажут, что готовились к миру, но мира им достичь не дали", - заявила эксперт.

"При том, что реальных сигналов типа хотя бы частичной демобилизации пока нет, наоборот – ведется наращивание военного производства и постоянное совершенствование вооружений", - добавила она.

Декай разделяет аудитории двух кремлевских спикеров. Тезисы Кириенко, по ее словам, рассчитаны на россиян. Слова Пескова обращены к администрации США, европейским столицам и Киеву: он отвергает прекращение огня и закрепляет требования к Украине и НАТО. Такую риторику эксперт связывает с итогами встречи в Абу-Даби, где ключевые вопросы остались нерешенными.

"По сути, риторика о мире на столетие – эвфемизм требования демилитаризации Украины, ограничение западных гарантий безопасности и закрепление влияния РФ в Восточной Европе. А призывы Кириенко "готовиться к миру" – попытка продать собственному населению затяжную войну в виде ее быстрого финала. Украинцам хорошо знакомо это успокаивающее – о войне, которая закончится вот-вот, за условные две-три недели", - констатировала Декай.

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