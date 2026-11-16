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Удар РФ по Днепру: под обстрел мог попасть завод известного масла "Олейна"

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 12:05
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В городе после "прилета" вспыхнул пожар.
Атака на Днепр, Олейна
На месте прилета в Днепре возник пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/timofii_kucher

Кратко:

  • Российская армия нанесла удар по пищевому предприятию в Днепре
  • После попадания на территории завода вспыхнул сильный пожар
  • Под обстрел мог попасть известный завод подсолнечного масла "Олейна"

В понедельник, 16 ноября, российская оккупационная армия атаковала Днепр. Под удар попал объект пищевой промышленности. Возможно речь идет о заводе "Олейна" в Днепре.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа написал в Telegram, что на месте "прилета" вспыхнул пожар.

видео дня

"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там загорелся пожар. Информацию о пострадавших выясняем", - сообщил глава ОВА.

Волонтер и блогер Тимофей Кучер сообщил, что 16 ноября армия России нанесла удар по заводу "Олейна" в Днепре.

Масштабы разрушения неизвестны.

Удар РФ по Днепру
Удар РФ по Днепру / Фото: t.me/timofii_kucher

Стоит отметить, что "Олейна" - это самая популярная торговая марка подсолнечного масла в Украине.

Как писал Главред, утром 16 ноября в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ, город был атакован реактивными БПЛА. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще десять - получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

РФ готовит новую массированную атаку

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный удар по Украине, а среди вероятных целей остаются энергетика и критическая инфраструктура. Российские стратегические бомбардировщики могут за полдня перелететь в европейскую часть РФ, откуда оккупанты способны нанести следующий удар. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней, поэтому для украинских военных она не является неожиданной.

Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от планов наносить удары по энергетическим объектам, поэтому Силы обороны готовятся к возможной атаке.

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар", - сказал пресс-секретарь.

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