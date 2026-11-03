Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

До 15 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

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Последствия атаки на Днепр - детали раскрыли в ОВА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала ракетами и дронами Днепропетровщину

В Днепре и районах повреждены дома и инфраструктура

Ранены пять человек, двое из них в тяжелом состоянии

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, повреждены дома, есть раненые.

"Четыре человека пострадали. Более 20 раз враг атаковал четыре района. Бил беспилотниками и ракетами", - написал Ганжа в 06:59.

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По его словам, в Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома, админздания. На Криворожье тоже изуродована инфраструктура.

Позже Ганжа показал последствия атаки россиян на Днепр. На фото видны разрушенные российским ударом здания. На месте идет поисково-спасательная операция.

По словам главы ОВА, пять человек получили ранения из-за утренней атаки. Пострадавшие госпитализированы. Двое мужчин 1980 и 1981 года рождения в тяжелом состоянии.

Кроме того, на Никопольщине пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Петропавловская, Николаевская и Красногригорьевская общины. Поврежден частный дом, предприятие, складское помещение. Ранения получили четыре человека.

В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар.

Обновлено. До 15 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

"Поисково-спасательная операция осложняется постоянной угрозой повторных ударов. Опасность для Днепра сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах", - добавил Ганжа в 08:44.

В ГСЧС сообщили, что в Днепре частично разрушено админздание и многоквартирные жилые дома. Возникли пожары. Из-под завалов разрушенных домов спасены 9 человек.

"Все возгорания ликвидированы. Продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:35 до 17 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр.

"Спасатели извлекли из-под завалов женщину. Она жива. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - сообщил Ганжа.

Из-за атаки россиян на Днепр погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

В ночь на 3 ноября российская оккупационная армия атаковала Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Под удар попало одно из медицинских заведений в Немышлянском районе города.

По состоянию на 06:15 известно, что количество пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению в Немышлянском районе увеличилось до 62. Всем оказывается медицинская помощь. 226 пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения.

Кроме больницы, пострадала и жилая застройка рядом: выбиты окна в четырех многоэтажках, повреждены 10 автомобилей.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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