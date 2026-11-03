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Ракета попала в больницу в Харькове: много пострадавших, эвакуируют 200 пациентов

Анна Ярославская
3 ноября 2026, 06:51
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​​​​​​​Оккупанты атаковали город баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами, одна из ракет попала в переход между корпусами больницы.
Спасатель
Харьков атаковали баллистическими ракетами и КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Российская ракета попала в больницу в Немышлянском районе Харькова
  • Число пострадавших растет
  • Около 200 пациентов переведут в другие больницы

В ночь на 3 ноября российская оккупационная армия атаковала Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Под удар попало одно из медицинских заведений в Немышлянском районе города. Число пострадавших растет. Взрывной волной повреждены более тысячи окон в здании больницы и соседних многоэтажках.

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Первые данные о последствиях удара появились около четырех утра. Тогда Терехов сообщал о четырех пострадавших и серьезных разрушениях здания. Какое именно медучреждение оказалось под ударом, на тот момент не уточнялось.

Уже через час картина существенно изменилась. Синегубов сообщил, что число пострадавших выросло до 25. По уточненным данным, российская ракета попала в переход между больничными корпусами.

По состоянию на 06:15 известно, что количество пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению в Немышлянском районе увеличилось до 62. Всем оказывается медицинская помощь. 226 пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения.

Кроме больницы, пострадала и жилая застройка рядом: выбиты окна в четырех многоэтажках, повреждены 10 автомобилей.

Из-за разрушений больница не может принимать пациентов в обычном режиме.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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