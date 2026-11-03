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Беспорядки со стрельбой под Киевом: всплыли новые скандальные детали

Алексей Тесля
3 ноября 2026, 00:47
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В НГУ сообщили, что родственники и представители общественности уже получили доступ к зданию и пообщались с теми, кто находится внутри.
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Под Киевом произошли столкновения с правоохранителями / Коллаж: Главред, фото: pravda.com.ua

Главное:

  • Что говорят в Нацгвардии о событиях под Киевом
  • СМИ раскрыли личность участницы скандала

Военный омбудсмен Ольги Решетиловой сообщила, что Офис военного омбудсмена приступил к проверке обстоятельств инцидента в Петропавловской Борщаговке.

"Офис Военного омбудсмена работает на месте событий в Петропавловской Борщаговке вместе с командованием Национальной гвардии Украины. Все военнослужащие в безопасности, необходимая медицинская помощь оказывается", - отметила она.

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В ходе проверки планируется установить все обстоятельства происшествия. Кроме того, в офисе рассчитывают на сотрудничество с правоохранительными органами и СБУ.

Что говорят в Нацгвардии

В Национальной гвардии заявили о том, что главной задачей НГУ является установление реальных обстоятельств и нарушения в ситуации под Киевом.

"Будет назначено служебное расследование, работают правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств и предоставления независимой правовой оценки. Если будут установлены нарушения, виновные будут отвечать по закону", - говорится в заявлении.

В НГУ сообщили, что некоторые родственники и представители общественности уже получили доступ к зданию и пообщались с теми, кто находится внутри.

"Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки будем обнародовать регулярно. Пока дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало", - рассказали в Нацгвардии.

Новые подробности силового противостояния

Как уточняют с места событий, в ходе противостояния в Петропавловской Борщаговке раздались выстрелы.

Находившиеся на месте событий заблокировали дом, а также пытались перекрыть выезд с территории дома.

При этом на месте событий также были слышны выстрелы и сирены.

СМИ раскрыли личность участницы скандала

Одной из первых информацию о событиях под Киевом распространила женщина, представившаяся владелицей компании "Мед-престиж", которая уже не работает с 2023 года, сообщает "Слідство.Інфо".

Фактический владелец компании рассказал журналистам, что автомобиль, прибывший на место инцидента, он продал в 2024 году. "Слідство.Інфо" установило личность женщины, представившейся врачом. Это Валентина Молодая - владелица клиники пластической и эстетической хирургии.

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус сообщил, что полицию на место происшествия вызвала именно женщина, представившаяся врачом.

"Начали собираться люди. Данная гражданка начала распространять информацию о том, что там находятся люди, которые, по её мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Ну и после этого уже начали прибывать как местные жители, так и представители правоохранительных органов", - рассказал Бреус.

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/ Слідство.Інфо

По данным журналистов, женщина, представившаяся владелицей частной клиники "Мед-престиж", - 49-летняя Валентина Молодая. Однако, согласно её странице в Instagram, она работает в клинике пластической и эстетической хирургии "Молода-я".

В 2020 году в отношении женщины было зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины - умышленное причинение легких телесных повреждений. По данным МВД, она также находилась в розыске по этому делу. В июне 2026 года Молодую освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Кроме того, в 2020 году у женщины был долг в размере более 112 000 грн перед АО "ДЕЛЬТА БАНК". Согласно реестру судебных решений, она также садилась за руль в нетрезвом состоянии, совершила ДТП в Схиднице, а впоследствии - скрылась с места аварии. 12 июня 2022 года в отеле на Львовщине Молодая якобы ругалась матом в адрес сотрудников и "приставала" к ним. Таким образом, как считает следствие, женщина нарушила общественный покой и порядок граждан.

Что известно о клинике "Мед-престиж"

Журналисты установили, что ООО "Мед-престиж" зарегистрировано в феврале 2012 года в Николаеве. Владелец компании - гражданин Израиля Михаил Фурман. Ранее мужчина имел российское гражданство, но после начала полномасштабной войны - ориентировочно в 2023–2024 годах - от него отказался.

"Слідство.Інфо" пообщалось с Фурманом. Он рассказал, что клиника "Мед-Престиж" на самом деле прекратила деятельность в 2023 году, но ООО не закрыто. По словам мужчины, у компании было пять машин скорой помощи: одну отдали николаевским военным, остальные четыре - продали.

Фурман отметил, что машина, которая приехала в Петропавловскую Борщаговку, была продана последней - в 2024 году.

"Условия продажи были таковы, что они должны были удалить все наши логотипы "Мед-престиж". Они не имеют права ездить с моей торговой маркой". И представляться владелицей она тоже не имеет права", - сообщил Фурман.

События под Киевом - реакция главы ОП

Вечером 2 ноября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов лично посетил Петропавловскую Борщаговку, чтобы на месте ознакомиться с произошедшим и установить все детали инцидента.

О его визите стало известно благодаря прямой трансляции с места событий. Буданов заявил, что расследование ситуации будет находиться под контролем Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора и других компетентных правоохранительных органов.

Как ранее сообщал Главред в Петропавловской Борщаговке Киевской области сообщили, что вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвальном помещении. На место прибыла бригада скорой помощи, однако медиков не пустили внутрь здания.

Напомним, в полиции Киевской области заявили, что в полицию поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.

Ранее сообщалось, что в Петропавловской Борщаговке в Киевской области четырёх военнослужащих Национальной гвардии Украины госпитализировали после инцидента в частном доме, где находились мужчины, возвращённые в подразделения после самовольного оставления части.

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Об источнике: Национальная гвардия Украины

Национальная гвардия Украины (НГУ) - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

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