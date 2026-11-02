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При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальни

Мария Николишин
2 ноября 2026, 18:23
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Учёные всё чаще связывают режим сна с колебаниями температуры, а не только с дневным светом.
При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальни
Какая температура должна быть в спальне ночью / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая температура в спальне идеальна для сна
  • Почему организму нужна прохлада перед сном

Температура в спальне играет важную роль в качестве сна. Даже разница в несколько градусов может повлиять на то, как человек засыпает и насколько хорошо восстанавливается ночью.

Главред решил разобраться, какая температура идеальна для сна.

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Почему не стоит сильно отапливать спальню

Привычка слишком сильно отапливать спальню может портить ночной отдых. По данным специалистов, оптимальная температура для сна составляет 18–20 градусов, а чрезмерное тепло затрудняет засыпание, делает сон прерывистым и ухудшает его качество, пишет Știrile ProTV.

Объяснение кроется в физиологии. Внутренняя температура тела начинает снижаться, когда человек готовится ко сну, и продолжает падать большую часть ночи. Обычно она опускается примерно на один градус ниже дневного максимума. Прохладная комната способствует этому естественному процессу.

Именно поэтому в душной спальне люди спят короче и беспокойнее. В то же время универсальной температуры, которая подошла бы всем, ученые не установили: тепловой комфорт индивидуален. Впрочем, избежать перегрева спальни - это первый шаг к качественному отдыху.

Сон по термометру, а не по часам

Долгое время научный консенсус сводился к тому, что главным внешним регулятором циркадных ритмов является свет. Однако антрополог Ганди Йетиш заметил странную закономерность. Люди, не имеющие доступа к искусственному освещению, ложились спать через несколько часов после захода солнца и просыпались ещё до рассвета.

Впоследствии американские исследователи расширили анализ. Оказалось, что график отдыха не синхронизирован непосредственно со сменой дня и ночи. Зато момент засыпания и пробуждения совпадал с тем, как в течение суток на улице становилось холоднее и теплее.

"Мы считаем, что закат и восход солнца важны из-за света. Но на температуру также влияет Солнце", - подчеркнул Ганди Йетиш.

Почему современное жилье может провоцировать бессонницу

Роль температуры сложнее, чем кажется, ведь сном управляют несколько механизмов одновременно. Гомеостатический механизм усиливает потребность в отдыхе, чем дольше человек не спит. Циркадный ритм определяет, когда мы чувствуем сонливость, а когда бодрость.

Жизнь в домах, где днём и ночью поддерживается почти неизменная температура, может способствовать проблемам со сном, с которыми сталкивается всё больше людей. Речь идет, в частности, о значительно более высоких показателях бессонницы в индустриально развитых обществах по сравнению с сообществами, не перенявшими современный образ жизни.

При какой температуре лучше спать – видео:

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Об источнике: Stirile ProTV

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