Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает все

Мария Николишин
2 ноября 2026, 17:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чаще всего соленья портятся из-за попадания воздуха, тепла и грязных приборов внутри банки.
Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает все
Как хранить открытую банку огурцов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как долго хранятся огурцы в открытой банке
  • Как не дать овощам испортиться

Домашняя консервация в холодное время года является отличным дополнением к любым блюдам. Однако после открытия банки многие люди не понимают, как долго можно хранить соленья.

Главред решил разобраться, как хранить соленые огурцы после открытия банки.

видео дня

Сколько хранится открытая консервация

Открытая банка соленых огурцов вне холодильника портится значительно быстрее даже в кислом соке. В холоде же овощи остаются безопасными и хрустящими от одного до трех месяцев. Для этого нужны три условия: постоянный холод, жидкость, полностью покрывающая содержимое, и чистая посуда, пишет Evenimentul Zilei.

Низкая температура существенно тормозит размножение микроорганизмов, поэтому после вскрытия банку следует сразу поставить в холодильник.

Конкретный срок зависит от способа приготовления. Открытые консервированные огурцы в холодильнике хранятся до двух месяцев. Так называемые холодильные соленья, которые не проходили консервацию, - всего три-четыре недели.

Почему соленья быстро портятся

Чаще всего соленья портятся из-за контакта с воздухом. Огурцы, тыквы или другие овощи, находящиеся над уровнем жидкости, окисляются, меняют цвет и быстрее покрываются плесенью. Поэтому уровень рассола следует проверять каждый раз, когда открываете банку.

Если жидкости стало меньше, её доливают. Подойдёт смесь уксуса и воды примерно пополам с щепоткой соли или свежий рассол из кипячённой охлаждённой воды и соли. В идеале твёрдые кусочки должны быть полностью погружены.

Брать огурцы руками или вилкой, которая уже побывала в тарелке, нельзя. Для этого нужна чистая сухая ложка или щипцы, так как любые остатки еды ускоряют порчу. Мокрый край банки после этого вытирают, а крышку плотно закручивают, ведь через щель внутрь попадает воздух.

Огурцы лучше хранить в основной камере холодильника, а не на дверце, где температура постоянно колеблется. Кроме того, остатки солений следует перекладывать в самую маленькую емкость, в которую они помещаются, чтобы сократить контакт с кислородом.

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает все
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Когда соленья пора выбрасывать

От солений стоит отказаться, если появился неприятный или резко изменившийся запах. Другие тревожные признаки - мутный сок со странной пленкой или пузырьками, плесень на поверхности или крышке, а также мягкие, скользкие или необычные на вид овощи. Даже если снаружи всё выглядит нормально, заметно изменившийся вкус - достаточная причина выбросить банку.

Как выбрать соленые огурцы в магазине - видео:

Читайте также:

Об источнике: Evenimentul Zilei

EVZ.ro (Evenimentul Zilei) - одно из крупнейших румынских новостных изданий, основанное в 1992 году. Изначально газета выходила в печатном формате и быстро стала одним из самых популярных ежедневных изданий страны. Сегодня EVZ работает преимущественно как онлайн-платформа, публикуя новости о политике, экономике, обществе, международных событиях, истории и культуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
консервация соленые огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:16Украина
В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

17:04Украина
Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Последние новости

18:50

Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

18:43

ЦПК Шабунина уклонился от уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФОПов, – нардеп

18:42

Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

18:29

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

18:23

При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальниВидео

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
18:23

Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

17:49

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

17:47

В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньгиВидео

17:45

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает всеВидео

Реклама
17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:22

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:02

Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

16:02

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

15:59

Зачем на джинсах сзади пришита прямоугольная бирка: какова её функция

15:09

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:06

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

Реклама
14:57

Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

14:56

"Я никогда не была замужем": Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

14:38

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

14:30

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

13:47

"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

13:47

Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

13:42

Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

12:53

Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

12:48

Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"Видео

12:45

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2": ГУР предупредило об угрозе

12:43

Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

12:32

"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

12:05

Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 ноября: Быкам - сила, Козлам - стимул

11:36

Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

11:32

"Он глубоко понимает военную обстановку": американский генерал о Буданове

11:12

Октябрь стал самым кровавым для РФ: ISW сообщил о рекордных потерях врага

10:59

СМИ рассказали, как компания, связанная с главой Госслужбы восстановления Федоровым, намерена взыскать с государства 69 млн грн за недострой в Мелитополе

10:51

Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

Реклама
10:36

Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

10:09

Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

09:55

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:54

"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

09:50

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

08:14

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:01

Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

07:20

"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и Россиимнение

07:09

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

06:36

В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять