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Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

Алена Кюпели
2 ноября 2026, 10:36
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Владимир Кличко жестко отстаивает права своей дочери после смерти ее матери - Хайден Панеттьери.
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой / коллаж: Главред, фото: twitter.com, facebook.com: Хайден Панеттьери

Кратко:

  • О какой сумме наследства идет речь
  • Что лично пообещал Кличко дочери
  • Почему он уделяет наследству актрисы столь пристальное внимание

После смерти голливудской актрисы Хейден Панеттьери её бывший жених Владимир Кличко занялся защитой имущественных интересов их общей дочери Кайи.

Как пишет RadarOnline, бывший чемпион мира по боксу опасается, что часть имущества актрисы может исчезнуть, прежде чем наследство официально перейдёт к наследнице.

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Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стала случайная передозировка нескольких препаратов, в том числе фентанила. У актрисы осталась 11-летняя дочь Кайя, которая после расставания родителей преимущественно жила с отцом в Европе, в том числе в Украине.

По данным RadarOnline, состояние актрисы оценивается примерно в шесть миллионов долларов. Кайя указана как единственная наследница матери.

Кличко опасается исчезновения имущества актрисы

24 сентября Кличко обратился в суд Калифорнии с просьбой временно назначить его ответственным за наследственное имущество Панеттьери. Он объяснил необходимость такого решения риском утраты активов, которые должны принадлежать дочери.

В судебных документах говорилось, что ещё при жизни актриса наняла охрану для своего дома в Лос-Анджелесе после того, как туда проник посторонний человек. Также сообщалось о пропаже некоторых вещей, в том числе дорогих украшений. По утверждению Кличко, часть имущества Панеттьери пришлось переместить, а замки в её доме заменить.

Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко
Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Кроме того, в рамках расследования смерти актрисы правоохранительные органы изъяли некоторые её вещи. Кличко указывал, что необходимо обеспечить сохранность имущества и решить вопросы его возвращения.

В октябре суд удовлетворил его просьбу и предоставил боксёру статус временного управляющего наследственным имуществом дочери. Эти полномочия действуют до назначения постоянного представителя.

При этом официальных обвинений в хищении имущества конкретным лицам в материалах, на которые ссылаются СМИ, не приводится.

Кто может претендовать на наследство Хейден Панеттьери

У актрисы остались родители - Лесли Фогель и Скип Панеттьери. Однако, согласно публикации RadarOnline, именно Кайя является единственной наследницей её состояния.

Источники из окружения семьи сообщили TMZ, что родственники положительно отнеслись к вмешательству Кличко, поскольку оно направлено на защиту интересов девочки. Сам бывший спортсмен намерен добиться того, чтобы имущество, причитающееся дочери, было сохранено.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Владимир Кличко

Дополнительное внимание к ситуации привлекли обстоятельства смерти актрисы. В момент передозировки рядом с ней находился её бывший партнёр Брайан Хикерсон. В 2021 году его признали виновным по двум тяжким эпизодам домашнего насилия в отношении Панеттьери.

Мать актрисы Лесли Фогель ранее публично выражала сомнения в объяснениях Хикерсона и заявляла, что сообщила полиции о своих подозрениях. Однако эти заявления сами по себе не доказывают его причастности к смерти Панеттьери.

Кличко пообещал сохранить память о матери дочери

Несмотря на непростые обстоятельства, Кличко публично подчеркнул, что намерен говорить о матери Кайи с уважением. После смерти актрисы он написал в социальных сетях, что сделает всё возможное, чтобы дочь помнила её не только по последним событиям, но и по хорошим моментам их жизни.

Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году, а в 2013-м объявили о помолвке. Их дочь родилась в 2014 году. Позже пара рассталась, и Кайя стала постоянно жить с отцом.

Владимир Кличко вспомнил Пенетьерри в ее день рождения
Владимир Кличко вспомнил Панеттьери в ее день рождения / Фото Instagram/klitschko

В последние годы актриса открыто рассказывала о проблемах с алкоголем и послеродовой депрессии. В своих мемуарах она также тепло отзывалась о Кличко, называя его замечательным отцом.

Теперь бывший чемпион мира сосредоточен на будущем дочери. Его задача - сохранить наследство и обеспечить, чтобы имущество, предназначенное Кайе, не было утрачено до завершения юридических процедур.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась. Актриса скончалась в 2026 году от передозиролки наркотиками.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко.

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