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РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

Алексей Тесля
1 ноября 2026, 18:26
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РФ ударила по нескольким областям Украины, в результате есть погибшие, раненые и разрушения.
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РФ массированно обстреляла западные области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • В Винницкой области беспилотник ударил по территории общежития ПТУ
  • В результате погибли два человека, еще трое травмированы

В Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища в воскресенье, 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

видео дня

"Погибли два человека. Еще трое травмированы, среди них - две 5-летние девочки и 16-летний парень", - говорится в сообщении.

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/ ГСЧС

Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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/ ГСЧС

Удар РФ по Черновицкой области

В Черновцах в воскресенье, 1 ноября, упали обломки сбитого вражеского беспилотника, сообщил городской голова Роман Кличук.

"Предварительно повреждено административное здание. Пожар оперативно локализован. Два человека получили незначительные травмы", – написал Кличук.

Обстрел Тернопольской области

В Тернопольской области в результате российской атаки зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой громаде, сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

"Без электроснабжения полностью или частично остаются 12 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", – написал Пастух.

Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Реактивный
/ Инфографика: Главред

РФ готовит масштабную атаку на энергосистему Украины

По информации The New York Times, Денис Шмыгаль передал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Документ предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Особую тревогу вызывает угроза украинским АЭС. Согласно представленным данным, среди возможных целей значатся объекты подключения трех действующих атомных станций к энергосистеме. Их повреждение может привести к остановке АЭС и серьезным последствиям для энергоснабжения страны.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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