РФ ударила по западным областям: есть погибшие, раненые и "прилеты"

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- В Винницкой области беспилотник ударил по территории общежития ПТУ
- В результате погибли два человека, еще трое травмированы
В Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища в воскресенье, 1 ноября.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки РФ есть погибшие и раненые.
"Погибли два человека. Еще трое травмированы, среди них - две 5-летние девочки и 16-летний парень", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Удар РФ по Черновицкой области
В Черновцах в воскресенье, 1 ноября, упали обломки сбитого вражеского беспилотника, сообщил городской голова Роман Кличук.
"Предварительно повреждено административное здание. Пожар оперативно локализован. Два человека получили незначительные травмы", – написал Кличук.
Обстрел Тернопольской области
В Тернопольской области в результате российской атаки зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой громаде, сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.
"Без электроснабжения полностью или частично остаются 12 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", – написал Пастух.
Он призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
РФ готовит масштабную атаку на энергосистему Украины
По информации The New York Times, Денис Шмыгаль передал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Документ предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.
Особую тревогу вызывает угроза украинским АЭС. Согласно представленным данным, среди возможных целей значатся объекты подключения трех действующих атомных станций к энергосистеме. Их повреждение может привести к остановке АЭС и серьезным последствиям для энергоснабжения страны.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.
Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.
Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.
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Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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