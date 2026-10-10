Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении российских обстрелов столицы и призвал жителей учитывать возможные риски накануне зимы.

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Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Столица практически завершила подготовку к отопительному сезону

Чмут призвал киевлян подготовить запасной план на зиму

Власти Киева рассматривают различные сценарии развития событий на фоне усиления российских атак по столице. При этом мэр города Виталий Кличко подчеркнул, что не призывал жителей эвакуироваться, однако призвал учитывать возможные риски и заботиться о собственной безопасности.

Об этом говорится в заявлении городского головы.

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"Ни в коем случае не призывал и не призываю к эвакуации. Этого от нас ожидает Путин, чтобы мы взяли чемоданы и куда-то уехали. Оставили ему территорию, потому что украинцы ему не нужны. Ему нужна территория. Но мы как городская власть просчитываем разные сценарии, в том числе плохие. И призываем людей просчитывать разные сценарии. Учитывая, что сейчас обстрелы усиливаются. Следует, в первую очередь, позаботиться о безопасности людей", - заявил Кличко.

По словам мэра, столица практически завершила подготовку к отопительному сезону. Сейчас городские службы также работают над созданием резервной системы теплоснабжения, которая должна помочь в случае повреждения основной инфраструктуры.

"Мы работаем 24/7 для подготовки Киева к отопительному сезону. Все уже почти готово. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить дублирующую систему отопления до конца года на случай разрушения центральной", - отметил городской голова.

В то же время Кличко подчеркнул, что устойчивость столицы во многом зависит от эффективности противовоздушной обороны. По его словам, даже тщательная подготовка не сможет полностью исключить разрушения, если российские войска продолжат наносить удары баллистическими ракетами и беспилотниками.

Чмут призвал киевлян подготовить запасной план на зиму

О возможных трудностях в отопительный сезон также предупредил военный аналитик и руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. В интервью Deutsche Welle он посоветовал жителям столицы заранее продумать альтернативные варианты проживания на случай серьезных перебоев с коммунальными услугами.

По словам эксперта, осенние удары России по энергетической инфраструктуре уже начались. При этом спрогнозировать, насколько сложной окажется предстоящая зима, пока невозможно. Ситуация будет зависеть от готовности Украины, дальнейших действий России, позиции международных партнеров и вероятности достижения договоренностей об энергетическом перемирии.

Чмут объяснил, что последствия возможного энергетического кризиса могут существенно различаться в зависимости от района Киева, конкретного жилого комплекса и особенностей инженерных систем зданий.

В одних домах могут сохраняться водоснабжение, канализация и отопление, тогда как в других возможна одновременная потеря всех основных коммунальных услуг.

"Если у вас есть водоснабжение и канализация, есть тепло, то, в принципе, без света можно жить. Если у вас нет тепла - то, что мы видели в прошлом году, - становится трудно, а порой и невозможно жить. Когда у вас останавливается канализация и водоснабжение, становится невозможно жить гарантированно", - пояснил аналитик.

По его оценке, из-за различий в инфраструктуре отдельных районов Киев вряд ли окажется полностью парализован. Однако в некоторых жилых массивах ситуация может стать критической, и тогда потребуется переселять тысячи или даже десятки тысяч человек, обеспечивая их необходимыми условиями для проживания.

Чмут напомнил, что прошлая зима стала серьезным испытанием для столицы. Поэтому, по его мнению, в этот раз жителям следует подготовиться даже к более тяжелому развитию событий и заранее продумать несколько запасных вариантов.

Где киевлянам предлагают переждать возможный энергокризис

В качестве одного из решений Чмут рассматривает временный переезд за пределы столицы. По его словам, в возглавляемом им фонде сотрудникам, чье присутствие в офисе необязательно и которые могут работать дистанционно, рекомендуют рассмотреть аренду жилья в регионах или пригороде Киева.

"В нашей команде мы настоятельно рекомендуем коллегам, чье присутствие в офисе не требуется и которые могут работать удаленно, выезжать в регионы, снимать квартиры не в Киеве, а где-нибудь в пригороде", - рассказал он.

Эксперт добавил, что при планировании зимы в фонде исходят из наиболее сложного варианта, при котором водоснабжение, отопление и электроснабжение могут отсутствовать на протяжении двух месяцев.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Атаки на энергетику Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти целые сутки, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы.

Накануне стало известно, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предполагает выведение из строя 60 ключевых объектов – от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

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О персоне: Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137 батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

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