Киев перешел в режим выживания: Кличко сделал тревожный прогноз на зиму

Россия бьет по мостам через Днепр и энергосистеме столицы, а город строит понтонные переправы и запасает топливо, еду и воду.

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Кличко заявил, что Киев вынужден выживать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Кличко:

Из-за усиления ударов РФ Киев перед зимой оказался в режиме выживания

Россия наносит удары по мостам через Днепр и энергосистеме столицы

Город строит понтонные переправы, резервное отопление и запасает воду

Волна российских ударов, в ходе которых под прицелом оказались мосты и энергетика столицы, вынудила Киев накануне зимы перейти в режим выживания. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью AFP, передает France24.

По словам мэра, с каждым днём обстрелы города становятся всё интенсивнее.

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"Ежедневно поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, о раненых или трагически погибших людях, ведь обстрелы нашего города усиливаются. Сегодня вопрос - в выживании", - сказал Кличко.

С начала суток 8 октября в Киеве погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Тринадцать пострадавших находятся в городских больницах, двое из них - в тяжёлом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Удары по мостам и энергетике Киева

Россия изменила тактику: теперь она расширила удары по Киеву, атакуя ключевые мосты и центр города дневными ударами дронов. Поскольку линия фронта в основном остается статичной, Москва переключилась на дальнобойные удары по столице, применяя баллистические ракеты, которые трудно перехватить, и реактивные дроны.

Кроме того, РФ возобновила атаки на энергосистему, что приводит к отключениям света. Прошлой зимой такие удары на несколько дней оставляли город без тепла и электроэнергии, когда температура опускалась до -20 °C.

Россияне неоднократно наносили удары по главным мостам через Днепр, из-за чего движение по ним приходилось останавливать по всему городу. Кличко подчеркнул, что от мостов зависит работа всего Киева.

"Сообщение между левым и правым берегом - один из ключевых факторов способности города функционировать", - пояснил мэр.

По его словам, город обустраивает альтернативные понтонные переправы, чтобы разгрузить пробки. Из-за ударов в Киеве уже вводят отключения света по графикам, а во вторник, 6 октября, часть города на несколько часов осталась без воды. Кличко предупредил, что сбои в работе водопроводной инфраструктуры могут вызвать "довольно масштабный" кризис.

Как Киев готовится к зиме

Чтобы подготовиться к зиме и возможным сбоям, город строит резервные системы отопления, а также создает запасы топлива, продуктов и питьевой воды. В то же время мэр признал, что решающую роль будет играть противовоздушная оборона.

"Как бы хорошо мы ни готовились, если не будет работать ПВО, мы можем оказаться в плохом сценарии", - сказал Кличко.

Переживет ли Киев зиму под ударами по энергетике

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду отметил, что Россия сместила фокус атак именно на столичный регион и пытается отрезать его от остальной энергосистемы. "Больше внимания было уделено фактически Киевскому энергетическому региону. В целом атака построена так, чтобы попытаться изолировать Киевский энергетический регион от энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.

Говоря о балансе мощностей, эксперт объяснил, почему полностью избежать отключений в столице не удастся: городу не хватает собственной генерации.

"Киеву требуется около 1,5 ГВт. Было 1,3 ГВт собственной генерации, которая сейчас не работает. Я думаю, что к Новому году появится около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Но, конечно, этого хватит в первую очередь для питания критической инфраструктуры, а для всего города этой мощности недостаточно", - пояснил Харченко.

В то же время аналитик описал реалистичный сценарий для киевлян формулой "темно, но тепло и с водой" и напомнил, что к этому сезону город подготовился значительно лучше, чем к предыдущему.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся. Мы гораздо лучше понимаем, как обеспечить тепло- и водоснабжение", - подытожил эксперт.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Удары по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, 8 октября в Киеве временно остановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. В тот же день российский дрон попал в четырёхэтажное здание магазина в Соломенском районе. В ДТЭК тогда сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в столице.

Британское издание The Telegraph писало об изменении тактики Кремля в отношении украинской столицы. По данным журналистов, Путин поручил генералу Сергею Суровикину провести кампанию ударов по Киеву. Одной из целей этой кампании издание назвало мосты в столице.

1 октября российская армия несколько раз атаковала Южный мост в Киеве. Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов рассказал, что будет со столицей из-за таких ударов. По его мнению, город не остановится, но экономика "будет сдуваться".

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О персоне: Александр Харченко Александр Харченко - директор Центра исследований энергетики, эксперт по вопросам энергетики. Имеет около 20 лет опыта работы в энергетической отрасли. Участвовал в синхронизации энергосистемы Украины с европейской сетью ENTSO-E, а также возглавлял подготовку отчета об оценке ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре в результате войны, для ПРООН и Всемирного банка. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ведущих украинских СМИ и для Atlantic Council.

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